Так уж исторически сложилось, что доллар в России нечто большее, чем просто иностранная и даже глобальная валюта. На протяжении последних десятилетий он превратился в некое универсальное мерило социально-экономического состояния как отдельных стран, так и конкретных людей и домохозяйств. Не удивительно, что курс американской валюты на сегодня, завтра, или на следующий год, по-прежнему интересуют наших соотечественников едва ли не больше прогноза погоды.



А еще современные россияне – большие пессимисты, и их прогнозы валютного курса в большинстве случаев не сулят ничего хорошего их собственной валюте – рублю.

Мы не верим в рубль

Все сказанное выше в точности подтверждает последнее исследование, проведенное Rambler&Co.

"Респонденты спрогнозировали и курс валют в 2022 году. Большинство (37%) считают, что цена за доллар и евро немного поднимется и составит 80 и 90 рублей соответственно. Почти столько же (35%) ждут стабильности в районе 70 и 80 рублей за доллар и евро. 16% настроены пессимистично и готовятся к цене более 100 рублей за доллар и евро. Только 12% ожидают снижения курса до 60 и 70 рублей за валюту",

– говорится в исследовании.

Таким образом, получается, что больше половины опрошенных не верят в устойчивость рубля и в следующем году ждут снижения его курса.

Откуда столько пессимизма?

Взгляды опрошенных "Утром" экспертов не столь категоричны, как у респондентов Rambler&Co, хотя и они не склонны приукрашивать ближайшее будущее.

По словам частного инвестора, основателя "Школы Практического Инвестирования" Федора Сидорова, ожидания, подобные тем, что озвучены в результатах опроса Rambler&Co, у людей не формируются на пустом месте.

"В этом году мы все ощутили рост инфляции, ведь в магазинах бываем регулярно. В СМИ постоянно появляются новости о проблемах в мировой экономике, о росте цен на продукты питания в мире, звучат прогнозы относительно грядущей нестабильности и т.д. Потому люди от будущего практически не ждут хорошего и здесь курс отечественной валюты – определенный маркер",

– пояснил "Утру" Федор Сидоров.

По его мнению, если ситуация вокруг ухудшается, то и доллар будет расти, а рубль падать. Такова логика населения, и она вполне оправдана, поскольку базируется на опыте сложных двух лет пандемии.

Кроме того, по словам эксперта, реальные условия для девальвации рубля есть, и они вполне поддаются прогнозу. Так, в развитых странах растет инфляция, достигая рекордных значений за десятки лет. Центральные банки заявляют о том, что им придется сдерживать инфляцию повышением ставок. Уже однозначно это будет в следующем году делать ФРС, а значит, вырастет привлекательность долларовых активов. Это будет означать выход инвесторов из рублевых активов, что совершенно точно ослабит рубль, хотя и пока сложно предсказать насколько.

Не столь пессимистично смотрит на происходящее CFA-директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Понятно, что иногда рубль может слабеть, вариант такого развития событий нельзя исключать, но как базовый сценарий я его, если честно, не рассматривал, – считает эксперт. – Сейчас оснований для такого развития событий нет, они могут появиться, если серьезно изменится текущая ситуация в экономике, например, на сырьевых рынках. Это, конечно, может сказаться на курсе рубля. При этом возникает вопрос: почему в случае глобальной стагфляции российский рубль может пострадать больше, чем евро и доллар"?

По словам Брагина, такие оценки, в основном, основаны на жизненном опыте 90-х и частично нулевых годов, которые показывают, что рубль имеет склонность слабеть к доллару и евро.

"Это понятно, инфляция была двузначной и было бы странно, если бы на этом фоне рубль не слабел к валютам, у которых более низкая инфляция", – резюмирует он.

Каким будет рубль в 2022 году?

Федор Сидоров готов согласиться с участниками опроса, ожидающими в следующем году доллар по 80 рублей и евро – по 90 рублей.

"Это самый возможный сценарий. В прошлом году на фоне резкой просадки экономики именно так и произошло, и конечно, снижение цен на нефть стимулировало такой процесс", – говорит он.

Главным доводом в пользу такого прогноза является убежденность, что столь резкого роста нефтяных цен, который можно было наблюдать в этом году, в 2022-м уже не предвидится. В тоже время, коррекция фондовых рынков в мире и отток иностранного капитала с российского долгового и валютного рынка видятся вполне вероятными.

В отличии от коллеги, Владимир Брагин не ждет существенного ослабления рубля, скорее напротив, ситуация с валютным курсом, по его мнению, может стабилизироваться.

"Сейчас ситуация поменялась. Да, мы видим некоторое ускорение инфляции, но это не та инфляция, которая была в середине 2000-х годов, – рассуждает эксперт. – Пока базовый прогноз до конца года – 70 рублей за доллар. Я думаю, что рубль будет крепче, чем многие другие развитые и развивающиеся валюты".