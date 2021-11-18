Эксперт указал на лазейку в европейском законодательстве

В Польше неожиданно решили помочь России в сертификации "Северного потока". Польский эксперт Шимон Кардась объяснил, как раздел трубопровода поможет облегчить этот процесс.

Аналитик указал, что обновленная Газовая директива Европейского союза имеет несколько недостатков. Так, документ теперь распространяется только на территориальные воды страны-участницы интеграционного объединения, где заканчивается "Северный поток". То есть, в данном случае такая лазейка касается ФРГ.

То есть, если балтийскую магистраль "разделишь", только 5% будут охвачены европейским правом. На остальные 95% оно распространяться не будет.

Такой подход, считает Кардась заметно облегчит жить не только "Газпрому", но и его партнерам. Также эксплуатация "Северного потока" станет более выгодной. Так как труба будет выведена из-под европейского законодательства, изменятся и условия его работы.

"Отпадет необходимость учета норм, которые требуют, например, предоставить доступ третьим сторонам",

– объяснил аналитик.

Ранее Польша призвала Германию отказаться от запуска "Северного потока-2". Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россию, а именно Владимира Путина, нужно лишить тех средств, которые президент получает за продажу энергоресурсов. Берлин должен отказаться от запуска балтийской магистрали ради всеобщего блага.