Украина перешла на закупку огурцов в России

Украина перешла на закупку огурцов в России
Фото: depositphotos.com/
Бывший поставщик овощей в РФ теперь вынужден заключать с ней контракты на импорт

Резонансную новость сообщил украинский портал EastFruit. Впервые в истории страна заключила контракт на импорт свежих огурцов из России. Поставки начались на этой неделе.

Как пояснили специалисты, аграрная отрасль в республике пришла в такой упадок, что даже огурцы приходится покупать за рубежом. Причем наибольшим спросом пользуется продукция, выращенная в российских теплицах.

"По словам торговых источников, российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на 10% импортную пошлину, которую приходится уплачивать импортерам, т.к. Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ".

На Украине, которая раньше славилась своей сельскохозяйственной продукцией и являлась одним из основных поставщиков огурцов в Россию, сейчас осталось лишь несколько компаний-производителей. В итоге они задирают отпускные цены – за килограмм выращенных в местных теплицах огурцов сейчас просят 38-45 грн/кг ($1,44-1,70). В России, наоборот, огурцов в избытке, и стоят они по 60-80 руб/кг ($0,82-1,09).

"Импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден плодоовощной торговле",

– подтвердил руководитель международных проектов Fruit-Inform.com Евгений Кузин.

Отмечается, что Украина еще закупает огурцы в Турции и Белоруссии. А российские овощи также пользуются популярностью у польских торговцев.

Ранее стало известно, что Украина закупает в РФ товаров на семь млрд долларов в год. Однако премьер Денис Шмыгаль заверил, что Киев уверенно держит курс на сворачивание торговых связей с Москвой, и статистика это подтверждает.

Источник: EastFruit
Николай ВИКТОРОВ
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