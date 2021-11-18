РФ начала поставки энергии Незалежной

Украина, казалось, была в шаге от того, чтобы остаться без электроэнергии. Накануне "встал" первый энергоблок БелАЭС, а с сегодняшнего дня республика прекратила поставки Незалежной. Но в критический момент руку помощи Незалежной протянула Россия.

Если верить данным платформы операторов энергосистем стран ЕС ENTSO-E, Украина до сих порполучает энергию. И поставляет ее Россия. Так, сегодня, 18 ноября, мощность физических потоков уже достигала 308 МВт/ч.

Напомним, что о приостановке первого энергоблока БелАЭС стало известно накануне. По официальным причинам, на предприятии произошел технический сбой. Позже в Минэнерго республики предупредили , что прекращают поставки Киеву с 18 ноября.

К слову, это не первый раз, когда Белоруссия "кидает" Украину с электроэнергией.

Ранее в "Белэнерго" разорвали контракт с Киевом на поставки ресурса, хотя до этого между РБ и Украиной был заключен договор на весь ноябрь. Украинцев несколько дней "кормили завтраками", но в конечном итоге в Минске иронично поблагодарили Киев за сотрудничество, отметив, что "заключение новых рамочных контрактов не планируется".

Ситуация осложняется тем, что в Незалежной также обнаружился дефицит угля. И хотя зима еще не началась, Киев уже находится на грани энергокризиса, который очень больно ударит по стране.