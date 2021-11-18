Под видом помощи европейцам Незалежная спасает себя

Украина нашла способ защитить Европу от газовых кризисов. Для этого она предлагает сформировать единый резерв топлива, которым можно будет воспользоваться в случае проблем с поставщиком. Держать "общак" предлагается на территории Незалежной.

С данной идеей к участникам онлайн-дискуссии в Центре европейской политики обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, странам ЕС нужно создать Международный газовый фонд, к которому присоединится и Киев.

"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники Фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях",

– пояснил Галущенко киевскую инициативу. Он добавил, что Украина готова предоставить партнерам скидку на тарифы оператора ГТС Незалежной. В целом, по его мнению, "объединение усилий Украины и Европы" поможет защитить потребителей "от манипуляций", передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что европейские компании спешат выкачать свой газ, хранящийся в ПГХ Украины, опасаясь, что потом они не смогут его получить из-за дефицита топлива у самой Незалежной. При этом в Киеве уже не скрывают, что без транзита российского газа в ЕС заполнять ГТС страны станет невозможно, поэтому газоснабжение украинских регионов будет нарушено.