Впервые в истории: почему Украина стала закупать российские огурцы

Впервые в истории: почему Украина стала закупать российские огурцы
Фото: pixabay.com
Специалист считает такое явление временным

Импорт Украиной тепличных огурцов из Российской Федерации, вполне возможно, вызван ситуацией в энергетической отрасли Незалежной, которая переживает не лучшие времена. Рост цен на энергорынке вызвал подорожание овощей в стране, предположил глава Плодоовощного союза России Михаил Глушков.

Украина впервые начала испортировать российские огурцы – из страны, которая до недавних пор считалась в Незалежной главным рынком сбыта для той же овощной культуры. Речь идет о тепличных плодах, отмечает источник.

По словам специалиста отрасли, решение Киева, предположительно, вызвано серьезным подорожанием электроэнергии на Украине, а также дефицитом энергоносителей. Свыше половины себестоимости огурца или томата приходится на стоимость энергоресурсов.

Глушков сомневается, что Украина не имеет возможностей для собственного выращивания основных овощных культур. Дело, скорее всего, заключается в непомерной стоимости энергоресурсов в стране – в условиях действующих тарифов у населения Незалежной фактически отпадет потребность в подобных покупках. Реалии таковы, что российские огурцы с томатами могут оказаться гораздо выгоднее собственных.

"Полагаю, это единственная причина. Все завязано на ценах на энергоресурсы", – выразил мнение Глушков.

По словам специалиста, перепроизводство огурцов в РФ за последний двухнедельный срок сократилось на 50 процентов, а томатов – на четверть. Историю с Украиной, скорее всего, стоит рассматривать как сезонный экспорт. В основном поставки идут из приграничных российских регионов, где довольно плотная концентрация теплиц.

О контракте Украины на поставку российских огурцов сообщал портал EastFruit. По информации СМИ, аграрная отрасль Незалежной находится в упадке.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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