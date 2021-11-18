Польша достроила в Балтийском море конкурента "Северного потока-2"

Польша достроила в Балтийском море конкурента "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner / ZB / www.globallookpress.com
В Варшаве планируют пустить газ по трубопроводу Baltic Pipe уже в октябре 2022 года

В Балтийском море уложены последние трубы на газопроводе Baltic Pipe, по которому Норвегия будет поставлять свое голубое топливо в Польшу, которая стремится полностью отказаться от закупок сырья из России. Об этом сегодня сообщает польский оператор Gaz-System.

Последний сварной шов, объединивший части трубопровода, идущие с побережья Польши и Дании, сделан в четверг, 18 ноября.

"Этот момент знаменует завершение самого важного этапа работ по проекту... Этот день значительно приближает нас к достижению желаемого безопасного разнообразия источников поставок в Польшу в 2022 году", – говорится в релизе.

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский подчеркнул, что мощность Baltic Pipe составит 10 млрд куб в год, что сопоставимо с объемом газа, получаемого Республикой по долгосрочному контракту с российским "Газпромом", срок действия которого как раз истекает в декабре 2022-го.

По словам президента правления Gaz-System Томаша Стемпеня, теперь еще трубопроводу предстоит пройти технические испытания и приемка проекта. Коммерческую транспортировку газа по новому магистрали планируется начать с 1 октября 2022 года. Реализация проекта ведется согласно утвержденному графику, отметил топ-менеджер.

Как указывает оператор, работы по укладке труб в Балтийском море длились около полугода, суда работали в акватории 24 часа в сутки. Общая протяженность Baltic Pipe составляет 275 км, а сам газопровод признан Еврокомиссией "Проектом общих интересов", поэтому он получил финансовую поддержку от Брюсселя. Общий объем предоставленных на данный момент средств из кубышки ЕС составляет €266,8 млн.

Напомним, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора Nord Stream 2 AG до тех пор, пока "Газпром" завершит создание дочерней компании в Германии для немецкой части "Северного потока-2". В Варшаве и Киеве уже увидели для Москвы лазейку в приснопамятной обновленной Газовой директиве ЕС.

Источник: Baltic Pipe ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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