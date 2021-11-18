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Запуск "Северного потока – 2", вполне вероятно, произойдет не раньше середины-конца весны следующего года. Еврокомиссия стремится затянуть процесс во многом с помощью природоохранных институтов, считает депутат бундестага Штеффен Котре.
Парламентарий полагает, что проект уже не остановить, несмотря на массу учиненных препятствий. Котре ожидает, что "Северный поток – 2" будет запущен не раньше апреля-мая 2022 года.
Ранее BNA сообщило, что процесс сертификации оператора газопровода приостановлен и будет возобновлен после передачи основных активов и средств "дочке" Nord Stream 2 AG. Лишь после этого регулятор готов проверить документы дочерней организации в качестве заявителя на сертификацию проекта, на рассмотрение может уйти до четырех месяцев в соответствии с законодательством ФРГ.
Котре считает возможным вовлечение со стороны противников "Северного потока – 2" в процесс очередных природоохранных организаций, которые фактически лоббируют лево-зеленых и пытаются сорвать проект. Еврокомиссия же расписалась в подобной политике стремлением сорвать диверсификацию поставок энергоносителей, защищая интересы Соединенных Штатов с их СПГ, несмотря на значительную ценовую разницу.
Таким образом, полагает депутат, ЕК не настроена благосклонно и постарается затянуть гайки до предела. Сокращения процесса сертификации ожидать не стоит. Команда Ангелы Меркель потеряла возможность завладеть инициативой и предоставить эффективную защиту "Северному потоку – 2" от его противников.
Главная проблема же заключается в том, пояснил парламентарий, что устроенная против газопровода война ударила по немецким и европейским потребителям – из-за американских санкций они уже полтора года не могут рассчитывать на хорошие цены на газ.
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