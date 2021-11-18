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Президент России Владимир Путин выступил с предложением об увеличении прожиточного минимума в 2022 году на 8,6% – таким образом, его размер может составить 12 654 рубля.
Вместе с тем глава государства указал, что в следующем году уровень минимального размера оплаты труда составит 13 890 рубля – МРОТ поднимется в такой же процентной разнице, как и прожиточный минимум, передает телеканал "360". Еще одной инициативой президента стала индексация пенсий на следующий год – необходимо увеличить выплаты для пожилых граждан таким образом, чтобы прибавка превышала уровень инфляционного роста.
Российский лидер также подчеркнул, что намерен внести в Государственную думу соответствующие поправки уже в ближайшее время.
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