Глава государства уже готовит необходимые поправки в Думу

Президент России Владимир Путин выступил с предложением об увеличении прожиточного минимума в 2022 году на 8,6% – таким образом, его размер может составить 12 654 рубля.

Вместе с тем глава государства указал, что в следующем году уровень минимального размера оплаты труда составит 13 890 рубля – МРОТ поднимется в такой же процентной разнице, как и прожиточный минимум, передает телеканал "360". Еще одной инициативой президента стала индексация пенсий на следующий год – необходимо увеличить выплаты для пожилых граждан таким образом, чтобы прибавка превышала уровень инфляционного роста.

Российский лидер также подчеркнул, что намерен внести в Государственную думу соответствующие поправки уже в ближайшее время.