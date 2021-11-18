Путин выступил за увеличение прожиточного минимума

Глава государства уже готовит необходимые поправки в Думу

Президент России Владимир Путин выступил с предложением об увеличении прожиточного минимума в 2022 году на 8,6% – таким образом, его размер может составить 12 654 рубля.

Вместе с тем глава государства указал, что в следующем году уровень минимального размера оплаты труда составит 13 890 рубля – МРОТ поднимется в такой же процентной разнице, как и прожиточный минимум, передает телеканал "360". Еще одной инициативой президента стала индексация пенсий на следующий год – необходимо увеличить выплаты для пожилых граждан таким образом, чтобы прибавка превышала уровень инфляционного роста.

Российский лидер также подчеркнул, что намерен внести в Государственную думу соответствующие поправки уже в ближайшее время.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров
По теме

"Белавиа" выводят из-под санкций ЕС: "тревожную новость" сообщил глава МИД Литвы

Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса

Польша может ввести войска на территорию Белоруссии - Ищенко

Перед Лукашенко стоят сразу две угрозы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей