Европа рискует замерзнуть без "Северного потока – 2" – французский эксперт

Европа рискует замерзнуть без "Северного потока – 2" – французский эксперт
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
С наступлением холодов в этой части света может начаться серьезный кризис

На данный момент любой здравомыслящий человек понимает, что российская газовая магистраль "Северный поток – 2" в первую очередь нужна самим европейцам. Без нашего трубопровода жители этого региона могут столкнуться с бытовой катастрофой. Такого мнения придерживается руководитель французской биржевой компании Trafigura Джереми Уира.

Суровый зимний период приведет к тому, что многие жители европейских стран столкнутся с серьезными перебоями в поставках электрической энергии. Дефицит этого энергоресурса возникнет на фоне нехватки голубого топлива. Из-за недостатка газа европейцы стали активно использовать другие виды энергетических ресурсов. Такую оценку эксперта приводит французское издание Le Monde.

На этом фоне тормозить введение в эксплуатацию российского трубопровода – смерти подобно. Уир уверен, что суровые холода приведут к перебоям с электричеством, что на фоне дефицита газа грозит катастрофическими последствиями.

В таких условиях нужно как можно быстрее запускать "Северный поток – 2". Новые российские газовые коммуникации способны насытить Европу голубым топливом и спасти ее от замерзания.

Французские журналисты добавили, что решение Германии о приостановке сертификации нашего трубопровода обескураживает. Подобные шаги могут привести к тому, что простые европейцы начнут замерзать в своих домах.

К слову, недавно в немецком бундестаге заявили, что Еврокомиссия пытается затянуть сертификацию российского газопровода до предела.

Источник: Le Monde ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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