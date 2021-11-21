Украина снова получила электричество из Белоруссии

Украина снова получила электричество из Белоруссии
Фото: Rosatom/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Как долго это продлится - неизвестно

Белоруссия возобновила поставки электричества на Украину. Об этом сообщается на сайте "Укрэнерго". 

Сейчас официльными импортерами для Киева выступают лишь Минск и Братислава. Из Белоруссии, по данным на 21 ноября, Украина получает 415 МВт, а из Словакии – 160 МВт. России в этом списке нет. Импорт страна осуществляет в Венгрию и Румынию – всего 239 МВт. 

Напомним, на минувшей неделе первый энергоблок белорусской АЭС был отключен из-за технического сбоя в работе. Его мощности задействуются при транзите электричества в другие страны. 

После этого импорт ресурса из Белоруссии на Украину прекратился. Согласно европейским данным платформы энергооператоров, Киев продолжал получать электричество, но уже с российской стороны – мощность энергетических потоков составляла 308 МВт/ч. 

В пятницу после внепланового отключения первый энерголок БелАЭС был включен в сеть. 

Ранее Украина несколько раз возобновляла поставки электричества из Белоруссии, но все они неожиданно прекращались по разным причинам: Минэнерго внезапно разрывал контракт или на АЭС происходили перебои в работе. 

Источник: сайт "Укрэнерго" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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