Как долго это продлится - неизвестно

Белоруссия возобновила поставки электричества на Украину. Об этом сообщается на сайте "Укрэнерго".

Сейчас официльными импортерами для Киева выступают лишь Минск и Братислава. Из Белоруссии, по данным на 21 ноября, Украина получает 415 МВт, а из Словакии – 160 МВт. России в этом списке нет. Импорт страна осуществляет в Венгрию и Румынию – всего 239 МВт.

Напомним, на минувшей неделе первый энергоблок белорусской АЭС был отключен из-за технического сбоя в работе. Его мощности задействуются при транзите электричества в другие страны.

После этого импорт ресурса из Белоруссии на Украину прекратился. Согласно европейским данным платформы энергооператоров, Киев продолжал получать электричество, но уже с российской стороны – мощность энергетических потоков составляла 308 МВт/ч.

В пятницу после внепланового отключения первый энерголок БелАЭС был включен в сеть.

Ранее Украина несколько раз возобновляла поставки электричества из Белоруссии, но все они неожиданно прекращались по разным причинам: Минэнерго внезапно разрывал контракт или на АЭС происходили перебои в работе.