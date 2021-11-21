Почему россиянам стоит забыть о вложениях в золото: объяснил эксперт

Почему россиянам стоит забыть о вложениях в золото: объяснил эксперт
Gennadii Khameliyanin/www.globallookpress.com
Специалист советует обратить внимание на ликвидные варианты драгметалла

Граждане РФ могут забыть о вложениях в золотые монеты и ювелирное золото. Существенной пользы такие действия не принесут из-за крупного налога на добавочную стоимость и низкой ликвидности, заявил глава управления торговых операций в "Фридом финанс" Георгий Ващенко, прокомментировавший таким образом рост инвестиций в золото на треть в сравнении с прошлодним периодом.

Специалист указал, что инвестиции в золото можно назвать довольно неплохой финансовой защитой, если наблюдается резкий валютный спад с падением фондового рынка. Однако сегодня интерес к акциям растет, потому и о защитных механизмах многие забывают за ненадобностью.

Одна из основных причин – немаловажная монетарная роль цифровой валюты. В нее вкладываются тысячи корпораций и банковских организаций, из-за чего цена разгоняется еще больше. Напротив, интерес к золоту снизит ставки на криптовалюты.

Россиянам лучше всего вложиться в наиболее ликвидный вариант благородного металла – биржевые контракты, фьючерсы, фонды в виде производных инструментов на его основе. Они легки и динамичны в обороте, если говорить о скупке, хранении и продаже, заявил эксперт в интервью "Известиям".

Опрошенные журналистами специалисты в целом считают инвестиции в благородные металлы непривлекательными, хотя этот тренд в последнеее время еще больше усиливается из-за раскручивания инфляции и подорожания золота.

Ранее финансовый эксперт Федор Сидоров назвал условие для скорой девальвации российской валюты.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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