Специалист советует обратить внимание на ликвидные варианты драгметалла

Граждане РФ могут забыть о вложениях в золотые монеты и ювелирное золото. Существенной пользы такие действия не принесут из-за крупного налога на добавочную стоимость и низкой ликвидности, заявил глава управления торговых операций в "Фридом финанс" Георгий Ващенко, прокомментировавший таким образом рост инвестиций в золото на треть в сравнении с прошлодним периодом.

Специалист указал, что инвестиции в золото можно назвать довольно неплохой финансовой защитой, если наблюдается резкий валютный спад с падением фондового рынка. Однако сегодня интерес к акциям растет, потому и о защитных механизмах многие забывают за ненадобностью.

Одна из основных причин – немаловажная монетарная роль цифровой валюты. В нее вкладываются тысячи корпораций и банковских организаций, из-за чего цена разгоняется еще больше. Напротив, интерес к золоту снизит ставки на криптовалюты.

Россиянам лучше всего вложиться в наиболее ликвидный вариант благородного металла – биржевые контракты, фьючерсы, фонды в виде производных инструментов на его основе. Они легки и динамичны в обороте, если говорить о скупке, хранении и продаже, заявил эксперт в интервью "Известиям".

Опрошенные журналистами специалисты в целом считают инвестиции в благородные металлы непривлекательными, хотя этот тренд в последнеее время еще больше усиливается из-за раскручивания инфляции и подорожания золота.

Ранее финансовый эксперт Федор Сидоров назвал условие для скорой девальвации российской валюты.