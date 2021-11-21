Стало известно о лазейке, благодаря которой газопровод можно заполнить на 100 процентов

Решение немецкого регулятора о приостановке процесса сертификации "Северного потока – 2" прокомментировали эксперты. Они пришли к выводу, что подобное решение не помешает работе газопровода на полную мощность.



Так, возглавляющий Центр германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что этот шаг может даже сыграть на руку "Газпрому". Эксперт пояснил, что оператора "Северного потока – 2" немецкая сторона не считает независимым. Формирование дочерней компании, о котором ранее шла речь, минимизирует риски со стороны Польши и других стран. "Газпром" может создать для "дочки" новую юридическую схему, что даст возможность вывести ее из-под действия требований Третьего энергопакета. Следовательно, газопровод можно будет полностью заполнить топливом.

О том, как добиться завершения процесса сертификации российского проекта, высказался и представитель Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась. Эксперт считает, что газопровод следует "поделить" на две части. В результате на одну из частей, которая составит порядка пяти процентов, будут действовать европейские законы, а на вторую – нет. Дело в том, что новая Газовая директива ЕС распространяется лишь на территориальные воды государств-участников Союза. Найденная экспертом лазейка может помочь запустить газопровод в скором времени.

Ранее в Хорватии решение о заморозке сертификации назвали "выстрелом в ногу" Европе.