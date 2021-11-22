Кишинев проигнорировал единственное условие по контракту

Молдавия не перевела России средства по текущему платежу за голубое топливо. Сегодня, 22 ноября, должна была быть проведена очередная оплата. Но деньги "Газпром" не получил, что вызвало возмущение в отечественном концерне.

В "Газпроме" пригрозили остановить прокачку газа в Молдавию через 48 часов, если Кишинев не погасит свой долг. Компания крайне разочарована тем, что Молдавия не выполнила свои контрактные обязательства.

Как стало известно, новый договор подписали при условии, что Кишинев полностью будет гасить текущие платежи. Представитель компании Сергей Куприянов отметил, что договор заключили практически на условиях второй стороны. Компания приняла во внимание тяжелое экономическое положение Молдавии, позицию президента РФ Владимира Путина, к которому Кишинев обращался за помощью. Также было решено оставить за Молдавией возможность оплаты долга перед "Газпромом".

Кишинев же не выполнил единственное поставленное перед ним условие.

Напомним, в конце октября Молдавия и "Газпром" спустя несколько недель безуспешных переговоров подписали контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Вопрос с долгом Кишинева перед компанией будет решаться после аудита в 2022 году.