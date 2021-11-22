В Молдавии ответили на претензии "Газпрома" из-за долгов

В Молдавии ответили на претензии "Газпрома" из-за долгов
Фото: depositphotos.com
Кишинев постарается разобраться с возникшими проблемами

Совсем недавно молдавское государство праздновало достижение соглашения с "Газпромом" по поставкам газа. Однако уже сейчас начались проблемы. Кишинев не выполнил условие договоренностей и может лишиться жизненно необходимого ресурса. Впрочем, в Молдавии пообещали в кратчайшие сроки разобраться с возникшими трудностями.

Причиной конфликта стало то, что Кишинев просрочил платеж, который должен был быть переведен 22 ноября. Энергетический гигант "Газпром" напомнил партнеру о его обязательствах и пригрозил прекратить поставки голубого топлива в течение 48 часов, если деньги не поступят на счет.

В "Молдовагаз" поспешили ответить на заявление российской стороны. Глава компании Вадим Чебан обещал урегулировать возникший конфликт в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что молдавские власти уже работают над тем, чтобы погасить образовавшуюся задолженность.

Чебан пояснил, что досадная проволочка случилась из-за позднего пересмотра тарифа. Сейчас компания должна была заплатить за газ, который закупила в октябре и первой половине ноября. Однако проблема заключается в том, что изначально в Молдавии были согласованы тарифы с закупочной ценой в 150 долларов, а по факту Кишиневу пришлось покупать топливо по 800 долларов. Из-за этого разрыва образовался простой в оплате энергетических ресурсов.

Напомним, новый договор между Москвой и Кишиневом был подписан при условии, что молдавская сторона полностью будет гасить текущие платежи. Однако уже сейчас с этим возникли проблемы.

Источник: Newsmaker.md ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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