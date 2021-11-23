Эксперт указал на "сильный аргумент" Молдавии в переговорах с "Газпромом"

Эксперт указал на "сильный аргумент" Молдавии в переговорах с "Газпромом"
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тем не менее, выплатить деньги партнеру все же придется

Кишинев в последнее время привык не платить по долгам, полагая, что в любом случае Москва пойдет на уступки. Все потому, что у страны есть "сильный аргумент" в виде Приднестровья, где граждане с российскими паспортами тоже рискуют отстаться без газа, если его не получит Молдавия. Такое мнение выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе со "Взглядом". 

По его словам, денег у страны всегда было мало. И даже с учетом уступок со стороны "Газпрома", указанная в контракте цена на газ – 450 долларов за тысячу кубов – достаточно высокая. Россия выражала готовность снижать цену на топливо в будущем при условии, что Молдавия будет исправно выполнять обязанности согласно календарному плану погашения задолженности. 

"У Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами. Для России это проблема, но у нее есть контраргумент", – считает эксперт. 

Он отметил, что приднестровская ГРЭС снабжает электричеством, в том числе, те территории, которые подконтрольны Кишиневу. Поэтому очень вероятно, что в этот раз Молдавии придется заплатить за поставки газа из России. 

При этом, считает Митрахович, переговоры о поставках топлива между сторонами не закончатся. В Кишеневе продолжат заявлять, что цена на газ неприемлемая, однако получить тысячу кубов ресурса по стоимости ниже 450 долларов на рынке стране не у кого – Польша, Румыния или Украина продадут его за более высокую цену. 

В "Молдовагазе" после угрозы "Газпрома" прекратить поставки заявили, что просрочка платежа произошла из-за позднего пересмотра тарифа для потребителей – они намереваются в ближайшее время найти необходимые средства для выплаты партнеру.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

В Германии послали России сигнал по Лукашенко

Москву призвали сотрудничать с белорусской оппозицией

Разозленный "Газпром" пригрозил лишить Молдавию газа через 48 часов из-за невыполненного обещания

Кишинев проигнорировал единственное условие по контракту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей