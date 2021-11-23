Тем не менее, выплатить деньги партнеру все же придется

Кишинев в последнее время привык не платить по долгам, полагая, что в любом случае Москва пойдет на уступки. Все потому, что у страны есть "сильный аргумент" в виде Приднестровья, где граждане с российскими паспортами тоже рискуют отстаться без газа, если его не получит Молдавия. Такое мнение выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе со "Взглядом".

По его словам, денег у страны всегда было мало. И даже с учетом уступок со стороны "Газпрома", указанная в контракте цена на газ – 450 долларов за тысячу кубов – достаточно высокая. Россия выражала готовность снижать цену на топливо в будущем при условии, что Молдавия будет исправно выполнять обязанности согласно календарному плану погашения задолженности.

"У Молдавии есть сильный аргумент – если у нее не будет газа, то не будет его и у Приднестровья, и у живущих там людей с российскими паспортами. Для России это проблема, но у нее есть контраргумент", – считает эксперт.

Он отметил, что приднестровская ГРЭС снабжает электричеством, в том числе, те территории, которые подконтрольны Кишиневу. Поэтому очень вероятно, что в этот раз Молдавии придется заплатить за поставки газа из России.

При этом, считает Митрахович, переговоры о поставках топлива между сторонами не закончатся. В Кишеневе продолжат заявлять, что цена на газ неприемлемая, однако получить тысячу кубов ресурса по стоимости ниже 450 долларов на рынке стране не у кого – Польша, Румыния или Украина продадут его за более высокую цену.

В "Молдовагазе" после угрозы "Газпрома" прекратить поставки заявили, что просрочка платежа произошла из-за позднего пересмотра тарифа для потребителей – они намереваются в ближайшее время найти необходимые средства для выплаты партнеру.