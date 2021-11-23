Зачем России рекордные золотовалютные запасы: финансист назвал причину

Зачем России рекордные золотовалютные запасы: финансист назвал причину
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Наличие желтого металла - залог стабильности государственной экономики

Министерство финансов РФ на фоне ухудшения отношений с западными государствами решило взять курс на сокращение долларовой доли в государственной экономике, исключив его из Фонда национального благосостояния. У России достигнут рекорд по накоплению золотовалютных резервов. По словам финансового эксперта Алексея Кричевского, решение Кремля может и не иметь долгосрочных перспектив.

Специалист указал, что доля золота растет по причине убывания американской валюты. Тройская унция в целом и так приближается к историческим максимумам. Если цена столкнется с корекцией, то и резерв опустеет. У Российской Федерации отсутствует сильная необходимость в рекордных золотовалютных резервах.

Однако тут напрашивается "бюджетное правило". Наличие золота на долговом рынке является залогом стабильности в государственной экономике и гарантом самой валюты. Пока что нельзя точно определить срок, до которого Минфин вместе с Центробанком будут копить золотовалютные запасы. В отличие от Фонда национального благостостояния, ЗВР фактически представляет собой копилку, которую пока никто не собирается разбивать. За ее счет можно покрыть весь государственный долг, отмечает URA.ru.

"Это подушка, которая может полностью покрыть все обязательства, если вдруг возникнет такая необходимость", – указал эксперт в интервью агентству "Прайм".

В The Daily Reckoning финансовый эксперт и бывший аналитик ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что игра Москвы на понижение долларовой доли привела к тому, что за 12 лет уровень золотовалютного фонда в России достиг 283%.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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