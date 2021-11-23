Виной всему – низкие сборы за топливо с населения, считают в правительстве республики

Молдавия, действительно, задолжала "Газпрому" плату за поставленный газ, поэтому российская компания может остановить подачу топлива в любой момент. Это признал вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Он пояснил, что по действующему с 1 ноября контракту "Молдовагаз" обязуется до 20 числа перечислять "Газпрому" плату за газ, поставленный в прошлом месяце, а также аванс за следующий месяц. Но 20 ноября молдавская сторона этого не сделала. В связи с этим "Газпром" прислал уведомление, что, если задолженность не будет погашена в течение 48 часов, поставки будут остановлены.

Цена вопроса – 74,2 млн долларов, и этих денег у "Молдовагаз" нет, признал Спыну.

"Задолженность возникла из-за закупки газа в октябре по цене более 790 долларов за тысячу кубометров. Тариф на газ, примененный в октябре, не покрыл разницу",

– пояснил вице-премьер в своем "Фейсбуке". Он подчеркнул, что правительство "ищет решение" проблемы, но пока порадовать население нечем: риск остановки газоснабжения на самом деле реален.

Накануне официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российская компания вошла в положение Кишинева и согласилась подписать контракт "практически на условиях молдавской стороны", передает "МИР 24". Однако договоренности не продержались и месяца. Срок ультиматума "Газпрома" истекает 24 ноября.

Ранее в Кишиневе похвастались, что заключили очень выгодный контракт с "Газпромом", по которому цена на газ для республики зимой станет еще меньше, чем осенью.