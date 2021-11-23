Украина нашла способ избежать "энергетической блокады" со стороны России

Украина нашла способ избежать "энергетической блокады" со стороны России
Фото: pixabay.com
Проблемы решили, вспомнив об обходных путях

Украинское государственное предприятие "Центрэнерго" объявило о соглашении с Казахстаном, в соответствии с которым Незалежная будет получать покупаемый в среднеазиатской республике уголь, доставляемый морским путем. В публикации компании говорится о том, что таким образом Киев исключает риск "энергетической блокады" со стороны Российской Федерации и иные форс-мажорные ситуации.

Первая партия в 60 тысяч тонн уже 20 ноября прибыла в порт. В настоящее время происходит отгрузка ресурсов для украинских ТЭС, владельцем которого выступает "Центрэнерго". Однако Казахстан не имеет прямого выхода к морским водам – предположительно, уголь по железнодорожным путям транспортируют в каспийский порт Акау, откуда вывозится кораблем до Баку. Далее его снова погружают на железнодорожные составы и везут в Грузию – оттуда его направляют уже на Украину.

Украина также ожидает поступления угольных партий из Соединенных Штатов и Австралии для возобновления работы ТЭС. Киев отказался от закупки угля у ЛДНР.

"На пике ценового роста это (соглашение с Казахстаном – прим. ред.) было лучшее предложение и оптимальное соотношение цены и качества. "Центрэнерго" сотрудничало с одним из крупнейших мировых угледобывающих предприятий. С середины ноября 2021 г. Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию", – говорится в сообщении "Центрэнерго". 

Напомним, с 1 ноября Москва прекратила поставки угля на Украину. Исключением оказался коксующийся уголь. Позднее в Раде заявили, что российская сторона задерживает транзит энергоресурсов из Казахстана, блокируя полностью ноябрьские поставки. Однако Нур-Султан опроверг эти сообщения, указав, что никаких блокировок транзита со стороны РФ не наблюдается.

Источник: Центрэнерго ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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