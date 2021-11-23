В Германии раскрыли цель новых санкций США против "Северного потока – 2"

В Германии раскрыли цель новых санкций США против "Северного потока – 2"
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает вести борьбу с Кремлем

Несмотря на полную готовность российской газовой магистрали "Северный поток – 2" к работе, противники нашего трубопровода продолжают попытки сорвать реализацию этого проекта. Недавно США анонсировали новые антироссийские санкции. По мнению некоторых немецких экспертов, главной целью этих рестрикций является подрыв отношений РФ и ЕС.

Такое мнение озвучил парламентарий бундестага от политической силы "Альтернатива для Германии" Ян Нольте. Депутат убежден, что Соединенные Штаты Америки весьма недовольны укреплением связей между Российской Федерацией и Европейским союзом.

Для Вашингтона объединение Брюсселя и Москвы смерти подобно. Даже небольшое сближение в экономической сфере заставляет американцев сильно нервничать. Именно этим Нольте объясняет новые санкционные ограничения против российских газовых коммуникаций. Своим мнением немецкий депутат поделился в беседе с корреспондентом издания "Известия".

Впрочем, государственный деятель убежден, что очередной удар санкционной дубиной не окажет серьезное влияние на реализацию российского проекта. Депутат подчеркнул, что главная опасность для "Северного потока – 2" находится внутри самого Евросоюза. Он отметил, что противники трубопровода в Еврокомиссии могут затянуть вопрос его ведения в эксплуатацию на несколько месяцев.

К слову, недавно опытный политолог Марат Баширов оценил новые антироссийские санкции США. Эксперт убежден, что таким образом вашингтонская администрация "бросила кость Украине".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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