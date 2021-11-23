Таким образом Вашингтон хочет изменить ситуацию на рынке

Американский лидер Джо Байден принял решение распечатать нефтяной резерв США. Вашингтонская администрация распорядилась пустить в продажу 50 миллионов баррелей этого энергетического ресурса.



Данные меры предприняты в целях снижения цен на нефть на внутреннем рынке Соединенных Штатов Америки. Предполагается, что таким образом будет снижена стоимость топлива для простых жителей страны.

Тем временем, на европейском рынке продолжаются проблемы с поставками газа. Серьезные трудности начались у Молдавии. Недавно Кишинев подтвердил возможность остановки газоснабжения из нашей страны.