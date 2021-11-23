США решили пустить в продажу нефть из стратегических запасов

Таким образом Вашингтон хочет изменить ситуацию на рынке

Американский лидер Джо Байден принял решение распечатать нефтяной резерв США. Вашингтонская администрация распорядилась пустить в продажу 50 миллионов баррелей этого энергетического ресурса.

Данные меры предприняты в целях снижения цен на нефть на внутреннем рынке Соединенных Штатов Америки. Предполагается, что таким образом будет снижена стоимость топлива для простых жителей страны.

Тем временем, на европейском рынке продолжаются проблемы с поставками газа. Серьезные трудности начались у Молдавии. Недавно Кишинев подтвердил возможность остановки газоснабжения из нашей страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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