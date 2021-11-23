Названо условие для прямых поставок российского газа Украине

Названо условие для прямых поставок российского газа Украине
Фото: positphotos.com
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"Газпром" в первую очередь обеспечивает топливом население РФ и выполняет контракты на долгосрочной основе

Чтобы Незалежная могла получать на выгодных условиях газ из России, ей необходимо заключать с "Газпромом" долгосрочный контракт. Именно по таким договорам отечественный монополист поставляет голубое топливо в первую очередь, остальным потребителям – по мере возможности, если есть лишние объемы. В прочем, киевский режим не стремится к прямым поставкам сырья из РФ.

Таким мнением с изданием "Украина.ру" поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он напомнил, что в самой России потребляется много газа, поэтому, чтобы значительно нарастить объемы поставок в Европу, которая сейчас испытывает дефицит топлива, "Газпрому" необходимо вкладывать средства в развитие добывающих мощностей. Однако делать это целесообразно лишь после того, как концерн получит гарантии того, что в долгосрочной перспективе добыча будет востребована. Европейцы же таких гарантий не дают, заметил специалист.

"Украина в этом плане точно в таком же положении. Если вы подписываете с нами долгосрочный контракт, тогда да, мы вам пришлем газ. Но если вы собираетесь купить одну партию, то вставайте в общую очередь. И не факт, что для Украины этот газ найдется. А долгосрочные контракты они, по-видимому, подписывать с нами не хотят", – сказал Юшков.

По мнению эксперта, украинские власти стремятся "закрыть дыру" в энергетическом балансе страны, а потом снова перейти к закупкам российского газа у посредников из ЕС.

"Газпром" вполне готов подписать с Незалежной долгосрочный контракт, при этом не факт, что в текущей добыче компания найдет объемы для кратковременного контракта с Киевом, резюмировал специалист.

Напомним, накануне монополист поставил жесткий ультиматум Кишиневу – он пригрозил остановить прокачку газа в Молдавию через 48 часов, если Республика не погасит долг перед компанией. Сегодня вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну подтвердил наличие угрозы оставить молдаван без газоснабжения и добавил, что правительство "ищет решение" проблемы. 

Цена вопроса – $74,2 млн, которых у "Молдовагаз", собственно, и нет.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость330418
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НО деньги вперед.
Каклы традиционно cосуt.
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И желательно по предоплате. Знаем мы этих укратьпитеков.
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