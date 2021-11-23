В Молдавии нашли решение проблемы с долгами за российский газ

В Молдавии нашли решение проблемы с долгами за российский газ
Фото: Geraint Nicholas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Перспектива остаться зимой без топлива заставила Кишинев шевелиться

После того, как молдавская сторона нарушила условие соглашения о поставках российского голубого топлива, "Газпром" пообещал в течение двух суток перекрыть газоснабжение. Такой жесткий, хотя и справедливый шаг со стороны России заставил молдавские власти оперативно искать пути решения проблемы. К счастью для молдаван, местные политики разобрались с ситуацией.

Так, руководитель министерства инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил, что местный кабинет министров решил изъять из государственной казны деньги для оплаты долгов перед российским энергетическим гигантом. Напомним, проблема заключалась в том, что Молдавия не осуществила вовремя оплату голубого топлива, хотя обещала переводить деньги в срок.

Когда перед Кишиневом встала перспектива остаться без голубого топлива, там спешно начали искать деньги для оплаты задолженности. В итоге кругленькую сумму придется выделить из бюджета. Деньги будут отправлены "Молдовагазу", который уже закроет счета перед "Газпромом".

Андрей Спыну сообщил, что правительство выделило на решение проблемы 1,7 миллиарда долларов, из которых 1,4 миллиарда будет переведено местному энергетическому гиганту для оплаты долга "Газпрому". Окончательное рассмотрение данной инициативы пройдет в четверг, 25 ноября.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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