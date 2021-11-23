На Украине начались веерные отключения "лампочки Ильича" из-за дефицита энергоресурсов

На Украине начались веерные отключения "лампочки Ильича" из-за дефицита энергоресурсов
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com
На Херсонщине призвали власти страны ввести временный мораторий на повышение тарифов, а Тимошенко потребовала объявить ЧП

Острый дефицит энергоресурсов на Украине довел до того, что в стране начались веерные отключения электричества. Об этом сегодня сообщил зампредседателя облсовета Херсонской области, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егор Устинов.

Депутат назвал ряд районов Херсонщины, в которых перебои с электричеством вынудили больницы и другие объекты инфраструктуры подключиться к дизельным генераторам.

"В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет, – это полный абсурд", – заявил Устинов.

В происходящем с "лампочкой Ильича" в области парламентарий обвинил бездействие центральной власти. По его мнению, Киев обязан принять срочные меры для преодоления энергетического кризиса и решения проблемы с нехваткой энергоресурсов в украинских регионах.

"Нужно вводить мораторий на повышение тарифов, срочно заключать прямые контракты на энергоносители, оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны", – подчеркнул пан Устинов.

Накануне с очередным воззванием выступила глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая обвинила чиновников в создании искусственного энергокризиса, поскольку те не закачали вовремя газ в ПХГ и не обеспечили соборную углем. По ее данным, державе не хватает 2,5 млн тонн твердого золота и около 3 млрд куб голубого топлива, сейчас складах ТЭС осталось 350 тыс тонн угля – этого объема хватит до третьей декады декабря. "Газовая принцесса" призвала руководство Украины ввести в стране чрезвычайное положение.

Ранее сегодня стало известно о прибытии 20 ноября в одесский порт "Южный" первой партии в 60 тыс тонн угля из США. Киевский режим также ожидает поставок из Казахстана, однако с середины ноября Россия "сдерживает транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию", говорится в сообщении "Центрэнерго". Последнее утверждение опровергают в самом Нур-Султане, причем сделано это было еще в начале текущего месяца.

Источник: Сайт ОПЗЖ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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