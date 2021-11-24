Денег не видать: Молдавия придумала уловку с выплатами "Газпрому" - эксперт

Денег не видать: Молдавия придумала уловку с выплатами "Газпрому" - эксперт
Фото: Geraint Nicholas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
По итогу, во всем окажется виновата российская компания

В Кишеневе заявли, что намереваются изъять средства из государственной казны ради уплаты долга "Газпрому" – на такой шаг в стране пошли после предостережения от российской газовой компании о риске отключения поставок в течение 48 часов, если ей не выплатят положенное. Однако, полагает аналитик Валерий Юшков, даже в таком случае России денег не видать. Своим мнением он поделился с изданием "Секрет фирмы". 

Молдавия с перекрытием газа столкнется, как минимум, на сутки. Выплату государственных денег еще должен одобрить парламент, ближайшее заседание которого намечено на 25 ноября. Предупреждение "Газпрома", в свою очередь, действует до 24 числа. Но для Кишенева день без топлива будет некритичным. 

Аналитик полагает, что текущий долг молдаване погасят, но оплачивать накопившийся за несколько лет не собираются – они могут пойти на хитрость, чтобы не отдавать деньги России. Для этого "Молдовагаз" объявят банкотом после анонсированного ранее властями аудита в компании. 

"Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что ''Газпром'', как основной собственник компании, якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, ''Газпром'' сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя", – приводит слова Юшкова URA.ru

После имущество предприятия распродадут в счет погашения задолженности, но если средств не хватит, Кишенев предпринимать какие-то дополнительные попытки закрыть долг не станет. По итогу, власти страны обвинят предыдущее руководство в мошенничестве вместе с "Газпромом".

Напомним, всего за Молдавией скопился долг в $7,5 млрд, из которых $700 с учетом пени приходятся на правый берег Днестра. 

Источник: Секрет фирмы ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость332233
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Гость332119
Таких как ты мразь, скоро уже на фонарях развесим, и кишки выпотрошим, <цензура> тварям на земле не место.
За счет России все живут,а все туда же,пытаются вякать,шавки подзаборные,как что-то так сразу на коленях ползут,дайте газ,а до сдохнем без вас.
Засунь в свое хлебало кизяк,все равно больше ничего нет.
Гость332119
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Гостья
абсолютно все поганые треклятые Москали будут выдворены из Свободной Молдовы, поганый русский язык и всё обучение на поганом русском, все книжки на поганом русском будут уничтожены и запрещены, все памятники поганому Ленину, все стелы, обелиски, всё что хоть сколько-то связанное или напоминающее о поганой россии будет моментально взорвано и полностью ликвидировано, на территории всей Свободной Молдовы всё поганое пророссийское будет уничтожено и ликвидировано, да так, чтобы забыть навсегда и никогда больше не вспоминать всю эту поганую российскую мерзость.
Таких как ты мразь, скоро уже на фонарях развесим, и кишки выпотрошим, <цензура> тварям на земле не место.
Гость331946
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Короче, кидалово! А как же купеческое твердое слово! А когда договор заключали не думали откуда денег брать? Это получается как у Бальзаминова- думал неизвестно откуда появится и карета и особняк! о чем это говорит- правительство в Молдавии хреновое- безответственное! Пускай идут лесом!.
крым наш
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Гостья
абсолютно все поганые треклятые Москали будут выдворены из Свободной Молдовы, поганый русский язык и всё обучение на поганом русском, все книжки на поганом русском будут уничтожены и запрещены, все памятники поганому Ленину, все стелы, обелиски, всё что хоть сколько-то связанное или напоминающее о поганой россии будет моментально взорвано и полностью ликвидировано, на территории всей Свободной Молдовы всё поганое пророссийское будет уничтожено и ликвидировано, да так, чтобы забыть навсегда и никогда больше не вспоминать всю эту поганую российскую мерзость.
Это ж чем надо закинуться,что б так торкнуло?!
М
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Гостья
абсолютно все поганые треклятые Москали будут выдворены из Свободной Молдовы, поганый русский язык и всё обучение на поганом русском, все книжки на поганом русском будут уничтожены и запрещены, все памятники поганому Ленину, все стелы, обелиски, всё что хоть сколько-то связанное или напоминающее о поганой россии будет моментально взорвано и полностью ликвидировано, на территории всей Свободной Молдовы всё поганое пророссийское будет уничтожено и ликвидировано, да так, чтобы забыть навсегда и никогда больше не вспоминать всю эту поганую российскую мерзость.
вайвай,дворняга распушила хвост..
цыганщина,нет денег собирай кизяк и ломай заборы на дрова
и не ползайте в кремль выпрашивать скидки
есть ес и ваши хозяева,там выпрашивайте,или деньги или газ
хватит вас кормить и спонсировать россии
развелось нищебродов под порогом,даймиллион,дай миллион
пшли напуй
Гостья
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Если этот абсолютно воровской поганый Путинский «Газпром» хоть только на одну секунду попробует отключить Свободную Молдову от поставок газа и перекроет газопровод, тогда сразу же мгновенно Молдова объединяется с Румынией, автоматические станет членом Евросоюза и членом НАТО, на территории всей Молдовы разместятся военные миротворческие контингенты НАТО, будут дислоцированы НАТОвские миротворческие системы ПВО и миротворческие «Томагавки», всё поганое Приднестровье будет выжжено дотла, а на Приднестровских фонарях будут развешаны трупики Путинских вояк,
Гостья
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абсолютно все поганые треклятые Москали будут выдворены из Свободной Молдовы, поганый русский язык и всё обучение на поганом русском, все книжки на поганом русском будут уничтожены и запрещены, все памятники поганому Ленину, все стелы, обелиски, всё что хоть сколько-то связанное или напоминающее о поганой россии будет моментально взорвано и полностью ликвидировано, на территории всей Свободной Молдовы всё поганое пророссийское будет уничтожено и ликвидировано, да так, чтобы забыть навсегда и никогда больше не вспоминать всю эту поганую российскую мерзость.
М
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если у миллера есть яица то раздавит цыган,нет,значит получится как обычно,будет качать газ за цену ниже рыночной и упрашивать заплатить долги
да и кремля это касается
123
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Чушь да и только. Чьи то хотелки.
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