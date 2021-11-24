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В Кишеневе заявли, что намереваются изъять средства из государственной казны ради уплаты долга "Газпрому" – на такой шаг в стране пошли после предостережения от российской газовой компании о риске отключения поставок в течение 48 часов, если ей не выплатят положенное. Однако, полагает аналитик Валерий Юшков, даже в таком случае России денег не видать. Своим мнением он поделился с изданием "Секрет фирмы".
Молдавия с перекрытием газа столкнется, как минимум, на сутки. Выплату государственных денег еще должен одобрить парламент, ближайшее заседание которого намечено на 25 ноября. Предупреждение "Газпрома", в свою очередь, действует до 24 числа. Но для Кишенева день без топлива будет некритичным.
Аналитик полагает, что текущий долг молдаване погасят, но оплачивать накопившийся за несколько лет не собираются – они могут пойти на хитрость, чтобы не отдавать деньги России. Для этого "Молдовагаз" объявят банкотом после анонсированного ранее властями аудита в компании.
"Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что ''Газпром'', как основной собственник компании, якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, ''Газпром'' сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя", – приводит слова Юшкова URA.ru.
После имущество предприятия распродадут в счет погашения задолженности, но если средств не хватит, Кишенев предпринимать какие-то дополнительные попытки закрыть долг не станет. По итогу, власти страны обвинят предыдущее руководство в мошенничестве вместе с "Газпромом".
Напомним, всего за Молдавией скопился долг в $7,5 млрд, из которых $700 с учетом пени приходятся на правый берег Днестра.
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Засунь в свое хлебало кизяк,все равно больше ничего нет.
цыганщина,нет денег собирай кизяк и ломай заборы на дрова
и не ползайте в кремль выпрашивать скидки
есть ес и ваши хозяева,там выпрашивайте,или деньги или газ
хватит вас кормить и спонсировать россии
развелось нищебродов под порогом,даймиллион,дай миллион
пшли напуй
да и кремля это касается