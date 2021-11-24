Обеспокоенность выразили даже "Зеленые"

Берлин тревожится из-за недавних американских санкций, введенных в отношении немецкого судна Blue Ship – оно участвовало в завершении укладки "Северного потока – 2". Немецкие журналисты сообщили, ссылаясь на источники в американском правительстве, что реакция Германии стала серьезным сигналом.

Владельцем судна выступает экофонд, учрежденный правительством федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Организация, в том числе, преследует своей целью обеспечение защиты интересов для участников "Северного потока – 2". Однако в поступившем в Конгресс докладе, подготовленном Госдепартаментом, название фонда не фигурирует. Тем не менее, указывается, что владельцем судна выступает организация, аффилированная с "правительством Германии".

Немецкий бизнес выразил обеспокоенность ситуацией. В одном из крупных промышленных объединений, название которого не раскрывается, сообщили, что новые американские санкции стали "роковым сигналом". Однако рынок надеется на позитивный исход из-за эффективного взаимодействия Берлина и Вашингтона.

"Тем не менее, конфликт из-за газопровода способен снова подорвать трансатлантическое сближение", – приводит газета Handelsblatt заявление источника.

Представитель "Зеленых", европарламентарий Рейнхард Бутикофер заявил, что немецкая сторона желает решить спор на уровне европейских государств. Отдельные представители Белого гома настаивают на усилении санкционных мер, считая ФРГ недостаточно "решительной" в вопросе противодействия Российской Федерации.

В немецком парламенте заявили, что новыми рестрикциями Штаты пытаются подоровать отношения Германии с Россией.