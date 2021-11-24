Предыдущий подписали несколько недель назад

Молдавии нужен новый договор о поставках газа из России. Об этом заявил вице-премьер республики Андрей Спыну. По его словам, действующее соглашение с "Газпромом" устарело.

Спыну напомнил, что нынешний договор был составлен в 2006 году. С тех пор в него вносили изменения при продлении, но не "прорабатывали" заново. В последний раз произошло так же. В конце октября 2021 г. стороны прописали новые условия в документе, поставили новую дату, но Кишинев не намерен оставлять все как есть.

"Мы договорились с "Газпромом" о продлении договора о поставках газа на пять лет. Но не исключено, что мы раньше придем к подписанию нового договора",

– заявил Спыну в эфире телеканала Publika во вторник, 23 ноября.

Поясняя зрителям, зачем власти республики подписали контракт, который их в целом не устраивает, вице-премьер указал, что задачей Кишинева было добиться наиболее низкой цены на топливо без политических условий со стороны Москвы. Эта цель была достигнута, поэтому теперь правительство может "двигаться дальше", передает "Интерфакс".

Ранее "Газпром" сообщил, что молдавская сторона в первый же месяц действия нового контракта срывает сроки оплаты газа, и предупредил о приостановке поставок. В Кишиневе признали задолженность, но поспросили отсрочку платежа еще на несколько дней, чтобы успеть перевести деньги из госбюджета на счет компании-импортера.