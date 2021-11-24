Сегодня истекает 48-часовой срок, установленный "Газпромом"

Российский газовый гигант до сих пор не получил от Молдавии денежные средства, необходимые для погашения долга республики за поставки голубого топлива. В среду, 24 ноября, истекает установленный "Газпромом" 48-часовой срок.

Молдавия рискует вовсе остаться без российских энергоресурсов. Ранее отечественная компания пригрозила прекратить экспорт газа, если власти не покроют накопившийся долг, что, кстати, является единственным условием по контракту.

Примечательно, что глава "Молдовагаз" уже обратился к властям республики за финансовой поддержкой, однако правительство заявило, что для решения энергетической проблемы необходимо больше времени: парламент приступит к изучению соответствующего вопроса только 25 ноября.

До этого молдавские власти на месяц объявляли в стране режим ЧП из-за ситуации в энергетике, напоминает РИА ФАН.