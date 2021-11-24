Москва не делает одолжений

Кишинев провалил уже первый срок платежа по новому газовому контракту – оплату необходимо было произвести 22 ноября. В итоге оказалось, что у "Молдовагаза" никаких денег нет. В спешке начали искать средства после ультимативного заявления "Газпрома".

Кишинев оправдывается тем, что за прошлый месяц тариф составлял 130 долларов за тысячу кубов, а фактически пришлось покупать газ по 800. Однако, заявил эксперт Игорь Юшков, проблемы покупателя, у которого была однажды цена была ниже – не проблемы поставщика.

Вероятно, все еще при подписании соглашения понимали, насколько "платежеспособной" может оказаться Молдавия. Видимо, местные власти считают, что платить за газ вовсе не так необходимо. Подобные прецеденты уже были. На Кишиневе уже долг в 700 миллионов долларов, который они обещают вернуть к весне следующего года. Однако республика взялась за старое.

На этот раз Москва не слишком сговорчива. Юшков считает, что теперь "Газпром" не станет заниматься благотворительностью и давать отсрочки. Поставщик и так пошел на уступки – а в ответ Кишинев заявил о своей "грандиозной" победе над РФ, одержанной благодаря своим дипломатическим талантам. Именно так власти республики и оценили добрую волю со стороны России.

Непонятно, чем целый месяц занимался "Молдовагаз" до 22 ноября, если знал, что денег на оплату нет. Судя по всему, Молдавия надеялась, что Россия снова закроет глаза на неоплату. Однако без газа страна не выживет в отопительный сезон. Придется отключать потребителей, что неминуемо приведет к катастрофе.

"Газпром явно настроен решительно, и если деньги ему не вернут в течении 48 часов, то он отключит газ", – заявил Юшков.

Вице-премьер Спыну уже заявил, что новое соглашение Кишиневу не по душе: стране необходим новый газовый контракт на российский газ.