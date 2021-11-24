Вашингтон цепляется за любую возможность напакостить России

Несмотря на полную готовность российской газовой магистрали "Северный поток – 2" приступить к работе, вокруг нашего трубопровода продолжается вакханалия. Даже в Европарламенте удивлены тем, что США решили ввести очередные санкционные ограничения против этого проекта.



Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделился член комитета ЕП по международным делам Максимилиан Кра. Немецкий парламентарий убежден, что новый санкционный удар, в частности, направлен и против Европы. Таким образом власти Соединенных Штатов Америки хотят приструнить распоясавшихся европейцев. В большей степени, речь идет о Германии. Америку выводят из себя немецкие политики, которые настроены как можно быстрее запустить российский трубопровод.

Кра в беседе с журналистами издания "Известия" подчеркнул, что основной удар американцев направлен против ряда немецких партий. Парламентарий отметил, что вашингтонская администрация очень "опасается введения в строй газопровода".

К слову, недавно даже немецких противников российской газовой магистрали возмутили новые санкционные ограничения Соединенных Штатов. Против очередных рестрикций выступили представители партии "Зеленые". В политической силе подчеркнули, что такого рода действия Вашингтона являются неприемлемыми для Берлина.