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Жители Молдавии могут временно успокоиться – российский концерн "Газпром" не станет сегодня отключать Республике газ. Проявляя добрую волю, монополист отложил это решение до 26 ноября. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.
Он отметил, что с соответствующей просьбой к ним обратилось правительство Молдавии, передает РИА "Новости".
"При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", – сказал Куприянов.
В свою очередь, концерн рассчитывает в дальнейшем на безусловное выполнение Кишиневом своих обязательств по контракту и выплату текущих платежей точно в срок.
"Контрактные обязательства надо выполнять", – подчеркнул представитель "Газпрома".
Напомним, 22 ноября российский монополист поставил Кишиневу ультиматум – или оплатить долг по поставкам газа, или молдаван отключат через два дня. Накануне угрозу перекрытия российской трубы признал вице-премьер Республики, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Цена вопроса – $74,2 млн, которых у "Молдовагаз" вовсе нет.
Позже вчера стало известно, что местный кабмин решил изъять из
госказны деньги для оплаты долгов.
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