Молдавия убедила "Газпром" отложить выплату долга

Молдавия убедила "Газпром" отложить выплату долга
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Час икс для Республики перенесли на пятницу, 26 ноября

Жители Молдавии могут временно успокоиться – российский концерн "Газпром" не станет сегодня отключать Республике газ. Проявляя добрую волю, монополист отложил это решение до 26 ноября. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

Он отметил, что с соответствующей просьбой к ним обратилось правительство Молдавии, передает РИА "Новости".

"При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", – сказал Куприянов.

В свою очередь, концерн рассчитывает в дальнейшем на безусловное выполнение Кишиневом своих обязательств по контракту и выплату текущих платежей точно в срок.

"Контрактные обязательства надо выполнять", – подчеркнул представитель "Газпрома".

Напомним, 22 ноября российский монополист поставил Кишиневу ультиматум – или оплатить долг по поставкам газа, или молдаван отключат через два дня. Накануне угрозу перекрытия российской трубы признал вице-премьер Республики, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

Цена вопроса – $74,2 млн, которых у "Молдовагаз" вовсе нет.

Позже вчера стало известно, что местный кабмин решил изъять из госказны деньги для оплаты долгов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость330418
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Зря перенесли на пятницу. В выходные работать будет автоответчик.
ГостьПророк
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Гость332450
Очень даже зря дали отсрочку. Как говорили в девяностые - за базар надо отвечать Особенно тем, кто "кормил всю Россию".
Ты что ли кормил всю Россию? Сколько ты колосьев пшеницы продал за рубеж???, а Россия первая в мире по поставкам зерна. Ты,хотя бы одну репку вырастил?,а рассуждаешь о приоритетах.! Дурак и не крестишся!
Гость332416
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Гость332450
Очень даже зря дали отсрочку. Как говорили в девяностые - за базар надо отвечать Особенно тем, кто "кормил всю Россию".
вы и живете до сих пор в девяностых как и ваш "президент". а мир давно живет в 2021 году.
Гость332450
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Очень даже зря дали отсрочку. Как говорили в девяностые - за базар надо отвечать Особенно тем, кто "кормил всю Россию".
ГостьПророк
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Зря отложили,может там,какие то другие аргументы? Но если строго рассуждать,то взял-плати. А все эти инсинуации с решением Парламента и т.д. И т.п., к нам не имеет отношения. Санду <цензура>!
Гость332286
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Отложили до черной пятницы...
Гость332416
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Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой" - опять вас нагнули и поимели.
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