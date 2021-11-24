Час икс для Республики перенесли на пятницу, 26 ноября

Жители Молдавии могут временно успокоиться – российский концерн "Газпром" не станет сегодня отключать Республике газ. Проявляя добрую волю, монополист отложил это решение до 26 ноября. Об этом сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

Он отметил, что с соответствующей просьбой к ним обратилось правительство Молдавии, передает РИА "Новости".

"При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября сего года. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой", – сказал Куприянов.

В свою очередь, концерн рассчитывает в дальнейшем на безусловное выполнение Кишиневом своих обязательств по контракту и выплату текущих платежей точно в срок.



"Контрактные обязательства надо выполнять", – подчеркнул представитель "Газпрома".

Напомним, 22 ноября российский монополист поставил Кишиневу ультиматум – или оплатить долг по поставкам газа, или молдаван отключат через два дня. Накануне угрозу перекрытия российской трубы признал вице-премьер Республики, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

Цена вопроса – $74,2 млн, которых у "Молдовагаз" вовсе нет.

Позже вчера стало известно, что местный кабмин решил изъять из госказны деньги для оплаты долгов.

