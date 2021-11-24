Германия предложила России способ избавиться от санкций

Германия предложила России способ избавиться от санкций
Фото: Dirk Pagels/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Берлин обозначил свою позицию в отношении Москвы

Новое немецкое правительство указало на условие, при котором власти Германии готовы снять санкционные ограничения с нашей страны. Главным требованием Берлина к Москве является выполнение минских соглашений.

Такая интересная формулировка закреплена в коалиционном договоре, заключенном 24 ноября между немецкими социал-демократами, либералами и "зелеными".

Новые немецкие власти продолжают выступать на антироссийских позициях в вопросе конфликта на территории украинского государства. Правительство Германии обвиняет нашу страну в дестабилизации Незалежной, а также требует Москву "остановить насилие" на юго-востоке этого государства.

Разумеется, европейские политики не могли обойти вниманием вопрос Крымского полуострова. Новое правительство ФРГ настаивает на передаче этого региона под власть киевского режима.

Как только Россия выполнит все условия, поставленные европейцами, санкционные ограничения с нашей страны будут сняты. При этом немцы не стали затрагивать щекотливый нюанс, касающийся выполнения минских соглашений украинской стороной.

К слову, недавно немецкий депутат, член Европарламента рассказал, зачем Соединенным Штатам Америки понадобились новые санкционные ограничения против российского газопровода "Северный поток – 2".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332464
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На хрен этих немцев с ихними условиями, у себя дома пусть комндуют.
Гость332097
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И в каком пункте Минских соглашений идет речь про обязанности РФ? А ну да, сказать честно, что Германия не может не чего снять пока белый заокеанский госпадин не разрешит, политес не позволяет.
Гость332416
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"Новое правительство ФРГ настаивает на передаче этого региона под власть киевского режима."
О какой передаче идет речь ?
Крым незаконно аннексирован и русские должны его вернуть.
Точка.
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