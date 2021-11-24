Берлин обозначил свою позицию в отношении Москвы

Новое немецкое правительство указало на условие, при котором власти Германии готовы снять санкционные ограничения с нашей страны. Главным требованием Берлина к Москве является выполнение минских соглашений.



Такая интересная формулировка закреплена в коалиционном договоре, заключенном 24 ноября между немецкими социал-демократами, либералами и "зелеными".

Новые немецкие власти продолжают выступать на антироссийских позициях в вопросе конфликта на территории украинского государства. Правительство Германии обвиняет нашу страну в дестабилизации Незалежной, а также требует Москву "остановить насилие" на юго-востоке этого государства.

Разумеется, европейские политики не могли обойти вниманием вопрос Крымского полуострова. Новое правительство ФРГ настаивает на передаче этого региона под власть киевского режима.

Как только Россия выполнит все условия, поставленные европейцами, санкционные ограничения с нашей страны будут сняты. При этом немцы не стали затрагивать щекотливый нюанс, касающийся выполнения минских соглашений украинской стороной.

К слову, недавно немецкий депутат, член Европарламента рассказал, зачем Соединенным Штатам Америки понадобились новые санкционные ограничения против российского газопровода "Северный поток – 2".