Власти Незалежной задействовали план борьбы с местными олигархами

Киевский режим решил окончательно отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года. Такой срок украинцам назначило правительство страны на сегодняшнем заседании, посвященному вопросу борьбы с местным олигархатом. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

Таким образом, правительство запретило на два года запретило закупать электроэнергию у Москвы и Минска.

"Кабмин утвердил план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Это решение принято во исполнение т. н. "закона об олигархах"", – написал парламентарий-хамелеон в телеграм-канале.

Среди прочих мероприятий, в частности, значится прекращение импорта электроэнергии из России и Белоруссии до сентября 2023 года, а также обеспечение безопасности снабжения Незалежной "лампочкой Ильича" и природным газом до марта 2022-го.

Из сообщения непонятно, а каким образом ненька будет питаться электричеством два года, если уже сейчас в республике начались веерные отключения электроэнергии из-за дефицита энергоносителей.

Буквально накануне представитель ОПЗЖ, зампредседателя облсовета Херсонской области Егор Устинов сообщил, что больницы и объекты инфраструктуры целого ряда районов Херсонщины вынуждены были подключиться к дизельным генераторам.

А сегодня об акции протеста на Буковине рассказал в соцсети украинский журналист Андрей Манчук. По его данным, жители Вижницкого района Черновицкой области вместе с детьми перекрыли дорогу, требуя возобновить поставки тепла и газа.

"Сегодня люди в отчаянии. 1000 учеников не ходят в школы, 300 детей не посещают садики, дома застывают, в селе люди массово болеют. На перекрытие вышел и 90-летний дедушка. Представьте, до какого отчаяния довели людей", – сказал глава Баниловского сельсовета Василий Соломко.

Добавим, масштабные планы постмайданных вождей отсоединиться от энергосистем Белоруссии и РФ к 2023 г. были заявлены еще в начале текущего года. Минэнерго Украины хочет присоединиться к европейской ENTSO-E.

