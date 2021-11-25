Москву обвинили в давлении на Евросоюз

Премьер Польши Матеуш Моравецкий высказался о грядущем запуске российского газопровода "Северный поток – 2" в ходе переговоров с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем. На встрече, которая состоялась в столице Хорватии, представитель Польши заявил, что ряд европейских стран уже сегодня попала в зависимость от энергоносителей РФ. А когда заработает "Северный поток – 2", она только усилится.



По мнению Моравецкого, голубое топливо – это "политический козырь" нашей страны. Он обвинил Москву в использовании газопровода в целях давления на ЕС.

Ранее польский премьер воззвал к Германии, заявив о необходимости помешать запуску "Северного потока – 2". По словам Моравецкого, Россия тратит деньги, получаемые за энергоресурсы, на наращивание вооружений.

О приостановке сертификации стало известно 16 ноября. Оператор газопровода должен создать дочернюю компанию, которая возьмет на себя управление на немецкой территории. Только после этого процедура сертификации возобновится.