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Премьер Польши Матеуш Моравецкий высказался о грядущем
запуске российского газопровода "Северный поток – 2" в ходе переговоров с
коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем. На встрече, которая состоялась в
столице Хорватии, представитель Польши заявил, что ряд европейских стран уже
сегодня попала в зависимость от энергоносителей РФ. А когда заработает "Северный
поток – 2", она только усилится.
По мнению Моравецкого, голубое топливо – это "политический козырь" нашей страны. Он обвинил Москву в использовании газопровода в целях давления на ЕС.
Ранее польский премьер воззвал к Германии, заявив о необходимости помешать запуску "Северного потока – 2". По словам Моравецкого, Россия тратит деньги, получаемые за энергоресурсы, на наращивание вооружений.
О приостановке сертификации стало известно 16 ноября. Оператор газопровода должен создать дочернюю компанию, которая возьмет на себя управление на немецкой территории. Только после этого процедура сертификации возобновится.
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