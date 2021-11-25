Польский премьер нашел у России "политический козырь"

Польский премьер нашел у России "политический козырь"
Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
продолжениеКоманда Байдена отказалась от новых санкций против "Северного потока - 2"
Москву обвинили в давлении на Евросоюз

Премьер Польши Матеуш Моравецкий высказался о грядущем запуске российского газопровода "Северный поток – 2" в ходе переговоров с коллегой из Хорватии Андреем Пленковичем. На встрече, которая состоялась в столице Хорватии, представитель Польши заявил, что ряд европейских стран уже сегодня попала в зависимость от энергоносителей РФ. А когда заработает "Северный поток – 2", она только усилится.

По мнению Моравецкого, голубое топливо – это "политический козырь" нашей страны. Он обвинил Москву в использовании газопровода в целях давления на ЕС.

Ранее польский премьер воззвал к Германии, заявив о необходимости помешать запуску "Северного потока – 2". По словам Моравецкого, Россия тратит деньги, получаемые за энергоресурсы, на наращивание вооружений.

О приостановке сертификации стало известно 16 ноября. Оператор газопровода должен создать дочернюю компанию, которая возьмет на себя управление на немецкой территории. Только после этого процедура сертификации возобновится.

Источник: Euractiv ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость331902
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Так все страны тратят свои деньги на свои нужды и на вооружение в том числе. Вот тоже новость пшек открыл. Нет, блин, у нас НАТО на границах, а мы должны мешки с картошкой покупать, чтобы пшек не расстраивался. Так он ещё что-нибудь придумает, скажет, что наша картошка с "новичком " и тайно завозится в ЕС.
Европа скачет на коне...
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Дык у ЕС ВВП в 10 раз больше ре-фе и военный бюджет в 6 раз больше чем у рос пиндерации и зашкаливает за 350 млрд долляров. Вот они и используют рассею как старую газовую голонку.
Kl
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Да <цензура> тебя, на что Россия тратит деньги, полученные за экспорт своих товаров/ресурсов? Это как, представьте, покупатель картошки на базаре наезжает на продавца: "а на что ты потратишь эти деньги?"
1
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