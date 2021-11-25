Несмотря на кризис, пандемию, инфляцию и сокращение личных доходов, россияне продолжают делать валютные запасы

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ЦБ РФ и подсчеты начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, валютные сбережения граждан по итогам октября достигли 95,2 миллиарда долларов, превысив их уровень на момент начала пандемии.

Стратегия "хомяка"

Настрой создавать запасы в непростых экономических условиях выглядит несколько странно, учитывая тот факт, что галопирующая инфляция, напротив, подталкивает население к дополнительным тратам.

Тем не менее, в прошлом месяце сбережения на валютных счетах россиян увеличились на 1,1%, до максимального уровня с января 2020 года. Тогда в банках, на счетах граждан хранилось порядка 96,1 миллиарда долларов.

Напомним, что наиболее заметная "чистка" валютных счетов физлиц состоялась в момент объявления пандемии, в марте 2020 года. Тогда, только за один месяц клиенты забрали из банков около 5 миллиардов долларов.

В настоящее время в этой сфере наблюдается прямо противоположенная тенденция – уже третий месяц продолжается рост валютных накоплений физических лиц. Так, в августе они выросли на 0,1 миллиарда долларов, за сентябрь – на 1,4 миллиарда долларов, и на 1,1 миллиарда долларов за октябрь.

Столь мощную динамику обеспечивают текущие счета россиян, "потяжелевшие" по итогам прошлого месяца на 2,4% до 38,1 миллиарда долларов, что является историческим максимумом.

Одновременно с текущими счетами, второй месяц растет объем средств на срочных депозитах. В октябре они "потяжелели" на 0,3% – до 57,1 миллиарда долларов. Напомним, что рекордный за все время объем валютных депозитов частных лиц (85,9 миллиарда долларов) наблюдался в России в феврале 2014 года. Тогда, в условиях кризиса, россияне всеми силами старались "убежать от рубля", переводя в валюту все свободные средства.

Зачем им это?

Опрошенные "Утром.ру" эксперты согласны с ростом интереса населения РФ к валютным накоплениям. По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, граждане мало верят в стабильность экономики и снижение инфляции, и стараются, как и раньше, зафиксировать свои сбережения в долларах и евро. Несмотря на то, что рубль сегодня уже не столь волатилен, как раньше, они считают его недостаточно устойчивым, как хотелось бы.

"Опыт пандемии показал, что бесконечно тратить – не вариант: рано или поздно деньги закончатся. Есть смысл создавать накопления и управлять ими. Это сейчас и происходит. С позиции финансовой грамотности, это неплохой вариант, – пояснил "Утру.ру" Денис Бадьянов. – Рост объема накоплений в валюте, с одной стороны, показывает, что до абсолютного доверия экономике и рублю все еще очень далеко. С другой – это явный сигнал об улучшении финансовой грамотности, которая оставляла желать лучшего до пандемии и заметно совершенствуется сейчас".

А что будет дальше?

Эксперты полагают, что тенденция к "валютизации" накоплений граждан продлится и дальше. По словам финансового эксперта, сооснователя школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светланы Самойловой, валютные сбережения будут расти еще большими темпами. Это объясняется тем, что население уже привыкло к слабому рублю, и при любой возможности сделать накопления, покупает валюту. Большой вклад в рост валютных сбережений, по словам эксперта, внесло и увеличение количества инвесторов на фондовом рынке.

"Покупая валюту, россияне надеются на защиту личных сбережений от роста цен и инфляции. И далее инвестируют в валютные активы. Серьезных рисков со стороны банковской системы в ближайшее время я не вижу",

– говорит Светлана Самойлова.

Хозяйке на заметку

Вложение свободных средств в иностранную валюту сегодня действительно становится не самым плохим способом сохранения денег, так как, судя по последним действиям финансовых властей США, впереди всех нас ждет период крепкого доллара.

Однако не стоит забывать и о таких вещах, как глобальная (в данном случае валютная) инфляция, достигшая в последнее время невероятных масштабов. Цены растут не только на внутрироссийском – рублевом, но и на общемировом – валютном уровне. Последние прогнозы аналитиков ничего не говорят о том, на как долго затянется, и каких масштабов достигнет эта инфляция.

Это означает, что накопления, сделанные в долларах или евро, вряд ли позволят защититься от непрекращающегося роста цен. Поскольку значительная часть внутреннего потребления в России обеспечивается за счет импорта, россияне, вместе с иностранными товарами, покупают и иностранную (глобальную) инфляцию. От нее валютные накопления спасти не в состоянии.

В связи с этим, следует четко понимать, на что впоследствии могут быть потрачены сберегаемые в валюте средства. Если речь идет о покупке какого-то товара, то есть все основания не тянуть с этим решением, и покупать сейчас, не "консервируя" деньги в валюте. Покупательная способность таких "консервов" в сегодняшних условиях падает достаточно быстро.