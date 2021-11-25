Москва не планирует осуществлять поставки в Незалежную

Ситуация на Украине усугубляется с каждым днем. Накануне экс-президент Незалежной Юлия Тимошенко заявила, что сейчас Киев полностью зависит от поставок электроэнергии из Белоруссии и России. Но только вот Москва не собирается поставлять электричество.

Об этом заявила врио руководителя компании "Интер РАО" Александра Панина. Она объяснила, что большую часть текущего года действовало ограничение со стороны Украины на импорт электричества из стран, которые не выходят в состав энергетического сообщества.

То есть, такая "блокировка" была нацелена конкретно на Белоруссию и Россию. Но когда начался отопительный сезон, а энергии не хватало, Киев решил сдать назад и в ноябре это ограничение снял. Однако вряд ли это как-то изменит ситуацию, поскольку пока российская сторона не намерена поставлять электроэнергию Украине, закончила Панина.

Ранее сенатор Алексей Пушков оценил ситуацию в Незалежной. По его словам, во всех бедах виновато руководство Украины. Член Совета Федераций указал на то, что в составе правительства нет компетентного руководство, поэтому изо дня в день проблем становится все больше. И дело вовсе не в каких-то мифических силах, которые пытаются разрушить страну извне.