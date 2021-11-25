Молдавия нашла решение избежать дефицита газа в будущем

Молдавия нашла решение избежать дефицита газа в будущем
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кишинев задумался о строительстве ПГХ на территории Республики

Чтобы избежать сырьевого коллапса в будущем, Кишинев планирует закупать российский газ в теплое время года, когда он дешевле, и хранить его в подземных хранилищах в Румынии и на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Нику Попеску после обсуждения данного вопроса накануне в Бухаресте.

По его словам, на сегодняшний день власти Республики пока не рассматривают строительство собственных ПГХ, поскольку в настоящий момент хранить голубое топливо можно в Незалежной, где этот процесс давно налажен.

"Также мы обсудили возможность использовать хранилища на территории Румынии. Насколько нам известно, сейчас они заполнены лишь на 75%. В ближайшее время, вероятно, нет необходимости строить новые хранилища", – рассказал Попеску.

Однако в будущем Кишинев намерен предпринять дополнительные меры для укрепления энергетической безопасности страны, передает EADaily.

"Позже решим, нужна ли дополнительная инфраструктура. Но на этом этапе нет необходимости в новых хранилищах", – подчеркнул министр.

Напомним, в конце октября после сложных переговоров Кишиневу удалось заключить в российским концерном "Газпром" на льготных условиях контракт на поставки в Молдавию голубого топлива на пять лет. При этом власти ищут альтернативные источники закупок сырья.

В начале текущей недели "Газпром" поставил ультиматум "Молдовагазу" – если в течение двух дней компания не выплатит концерну долг в размере $74,2 млн, то наш монополист перекроет краник. Накануне стало известно, что российская сторона пошла навстречу молдаванам и отложила исполнение угрозы до пятницы, 26 ноября.

Ранее сегодня парламент Республики одобрил в окончательном чтении поправки в госбюджет, предусматривающие выделение "Молдовагазу" средств на погашение долга перед "Газпромом".

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332983
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Гость330580
Минус 472 миллиона долларов по этому контракту, первый канал вчера озвучил.
Опять по братски не доплатят 472 миллиона. Супер Газпром. Сколько можно было построить жилья на Севере, Туве, там все старое, но увы дарит там молдаванам
"Сколько можно было построить жилья на Севере" а почему газпром должен строить жилье на севере???
Гость330580
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Минус 472 миллиона долларов по этому контракту, первый канал вчера озвучил.
Опять по братски не доплатят 472 миллиона. Супер Газпром. Сколько можно было построить жилья на Севере, Туве, там все старое, но увы дарит там молдаванам
Гость332841
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Придумали.. <цензура>-<цензура>! ОТКУДА газ будете брать в теплое время года по низкой цене? По контрактам Газпром по фиксированной выдаст. А на бирже покупать - ну вот эта осень уже показала КАК ЕС просчитался. Сверх контрактов Газпром не обязан поставлять и не будет, даже сейчас в условиях высоких цен не спешит...
ничего хорошего не получится.
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Гость332416
Никаких отношений с россией и русским миром. только так и никак иначе. с фашистами из скрпляндии ничего хорошего не получится.
Дожили — на Украину американцы уголь поставляют. Дания поставляет на Украину сало, Россия — зерно и жиры, остальные страны, кто, что может, а Украина все клянчит и клянчит. Сама-то производить или добывать ничего не может, уж и забыла, как это делается. Единственное, что помнит, как газ воровать при транзите.«Негативная оценка перспектив Украины в отношении привлекательности для жизни в стране дана польским изданием Tygodnik Powszechny. Вывод : украинское государство потеряло способность в обозримом будущем создавать условия для жизни и работы людей в стране.
Никаких отношений
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Гость332416
Никаких отношений с россией и русским миром. только так и никак иначе. с фашистами из скрпляндии ничего хорошего не получится.
Заметили,как на Украине воздух посвежел?Как легко там дышится?Это наконец-то грязный,вонючий,москальский газ в Венгрию в обход Украинушки пошел!Но,-Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум: Вся верховая рада, будет спивать 24 часа гімн Украины в пустую трубу, если там не будэ грязного,москальского газу..Ай да клоунвовалисапет.
только так и никак иначе.
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Гость332416
Никаких отношений с россией и русским миром. только так и никак иначе. с фашистами из скрпляндии ничего хорошего не получится.
В ноябре Газпром начинает разбор избыточных мощностей трубопровода, идущего на Украину. Останутся мощности только для прокачки 40 миллиардов кубов в год + 5% дополнительного резерва. 1 января 2025 года будут разобраны трубы и компрессоры ещё на 25 миллиардов кубов. Если от Украины не будет просьбы сохранить эти 15 миллиардов, то в 2026 ВСЕ трубопроводы будут ликвидированы.
Гость332998
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Гость332416
Никаких отношений с россией и русским миром. только так и никак иначе. с фашистами из скрпляндии ничего хорошего не получится.
ты свиномордый однако отношения никак прекратить не хочешь с великороссами.
Гость332416
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Никаких отношений с россией и русским миром. только так и никак иначе. с фашистами из скрпляндии ничего хорошего не получится.
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