Кишинев задумался о строительстве ПГХ на территории Республики

Чтобы избежать сырьевого коллапса в будущем, Кишинев планирует закупать российский газ в теплое время года, когда он дешевле, и хранить его в подземных хранилищах в Румынии и на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Нику Попеску после обсуждения данного вопроса накануне в Бухаресте.

По его словам, на сегодняшний день власти Республики пока не рассматривают строительство собственных ПГХ, поскольку в настоящий момент хранить голубое топливо можно в Незалежной, где этот процесс давно налажен.

"Также мы обсудили возможность использовать хранилища на территории Румынии. Насколько нам известно, сейчас они заполнены лишь на 75%. В ближайшее время, вероятно, нет необходимости строить новые хранилища", – рассказал Попеску.

Однако в будущем Кишинев намерен предпринять дополнительные меры для укрепления энергетической безопасности страны, передает EADaily.

"Позже решим, нужна ли дополнительная инфраструктура. Но на этом этапе нет необходимости в новых хранилищах", – подчеркнул министр.

Напомним, в конце октября после сложных переговоров Кишиневу удалось заключить в российским концерном "Газпром" на льготных условиях контракт на поставки в Молдавию голубого топлива на пять лет. При этом власти ищут альтернативные источники закупок сырья.

В начале текущей недели "Газпром" поставил ультиматум "Молдовагазу" – если в течение двух дней компания не выплатит концерну долг в размере $74,2 млн, то наш монополист перекроет краник. Накануне стало известно, что российская сторона пошла навстречу молдаванам и отложила исполнение угрозы до пятницы, 26 ноября.

Ранее сегодня парламент Республики одобрил в окончательном чтении поправки в госбюджет, предусматривающие выделение "Молдовагазу" средств на погашение долга перед "Газпромом".

