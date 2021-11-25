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Чтобы избежать сырьевого коллапса в будущем, Кишинев планирует закупать российский газ в теплое время года, когда он дешевле, и хранить его в подземных хранилищах в Румынии и на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) Нику Попеску после обсуждения данного вопроса накануне в Бухаресте.
По его словам, на сегодняшний день власти Республики пока не рассматривают строительство собственных ПГХ, поскольку в настоящий момент хранить голубое топливо можно в Незалежной, где этот процесс давно налажен.
"Также мы обсудили возможность использовать хранилища на территории Румынии. Насколько нам известно, сейчас они заполнены лишь на 75%. В ближайшее время, вероятно, нет необходимости строить новые хранилища", – рассказал Попеску.
Однако в будущем Кишинев намерен предпринять дополнительные меры для укрепления энергетической безопасности страны, передает EADaily.
"Позже решим, нужна ли дополнительная инфраструктура. Но на этом этапе нет необходимости в новых хранилищах", – подчеркнул министр.
Напомним, в конце октября после сложных переговоров Кишиневу удалось заключить в российским концерном "Газпром" на льготных условиях контракт на поставки в Молдавию голубого топлива на пять лет. При этом власти ищут альтернативные источники закупок сырья.
В начале текущей недели "Газпром" поставил ультиматум "Молдовагазу" – если в течение двух дней компания не выплатит концерну долг в размере $74,2 млн, то наш монополист перекроет краник. Накануне стало известно, что российская сторона пошла навстречу молдаванам и отложила исполнение угрозы до пятницы, 26 ноября.
Ранее сегодня парламент Республики
одобрил в окончательном чтении
поправки в госбюджет, предусматривающие выделение "Молдовагазу" средств на погашение долга перед "Газпромом".
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Опять по братски не доплатят 472 миллиона. Супер Газпром. Сколько можно было построить жилья на Севере, Туве, там все старое, но увы дарит там молдаванам