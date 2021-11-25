Цену на газ взвинтили региональные игроки

На фоне недальновидных попыток ряда западных политиков оказать санкционное давление на российский газопровод "Северный поток-2" в Европе недавно вспыхнул энергетический криз, обусловленный как нехваткой углеводов, так и ростом их стоимости. В "Газпроме" назвали причину негативного экономического эффекта.

Континентальный кризис был связан с игрой в "газовый покер", основанный на повышении ставок. Такая ситуация возникла из-за острого дефицита сжиженного природного газа в Европе. Об этом заявил эксперт "Газпрома" по ценообразованию Сергей Комлев. Аналитик поделился своим мнением в корпоративном журнале российской компании.

По его словам, ситуация на газовом рынке начала ухудшаться еще в конце прошлого года. Аналитик отметил, что дефицит СПГ привел к постоянному повышению цен на свободные энергоресурсы, то есть голубое топливо, которое еще не обременено контрактами.

Эксперт считает, что региональные игроки взвинтили цены на газ до такой степени, что стоимость энергоресурсов на европейском и азиатском рынках превысила одну тысячу долларов за одну тысячу кубометров.

Напомним, ранее премьер-министр Польши заявил, что из-за деятельности "Газпрома" в Европе выросла инфляция, а российская сторона шантажирует потребителей газопроводом "Северный поток-2". Однако политик получил резкий ответ из МИД РФ. Мария Захарова напомнила Матеушу Моравецкому, что шантажом занимаются в НАТО.