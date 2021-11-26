В партии уверены, что Москве нужна магистраль для козней против Украины

Сопредседатель политической партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек, чью кандидатуру выставили на должность главы министерства экономики, заявил, что не считает трубопровод "Северный поток – 2" проектом, который имеет коммерческое значение.

Хабек отверг заявления о том, что магистраль не имеет политического значения, и выразил уверенность, что речь в данном случае идет об объекте стратегического характера, который призван усилить давление на Украину и зависимость самой ФРГ.

"В качестве главы Минэкономики Хабеку также будет подотчетно Федеральное сетевое агентство, недавно приостановившее процесс утверждения. На самом деле это всего лишь 54 из 1240 километров трубопровода – участка, который проходит через территориальные воды Германии. Он подчиняются немецкому и европейскому законодательству. Орган требует, чтобы этот участок управлялся независимо компанией из Германии, а не из Швейцарии, где базируется консорциум операторов", – говорится в публикации Süddeutsche Zeitung.



Немецкие медиа утверждают, что Хабек займет руководящий пост в минэкономики и будет назначен вице-канцлером. Анналена Бербок, его соратница, займет должность министра иностранных дел. А глава фракции СвДП Кристиан Линднер станет министром финансов.

Новый состав немецкого федерального правительства уже выдвинул условие, на которых готов отказаться от санкционных мер в отношении Российской Федерации. Берлин требует выполнить Минские соглашения – неоднозначная формулировка с соответствующим посылом уже фигурирует в коалиционном договоре, который заключен между "зелеными", либералами и демократами.