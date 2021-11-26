Будущий министр экономики Германии отказался считать "Северный поток - 2" коммерческим проектом

Будущий министр экономики Германии отказался считать "Северный поток - 2" коммерческим проектом
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В партии уверены, что Москве нужна магистраль для козней против Украины

Сопредседатель политической партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек, чью кандидатуру выставили на должность главы министерства экономики, заявил, что не считает трубопровод "Северный поток – 2" проектом, который имеет коммерческое значение.

Хабек отверг заявления о том, что магистраль не имеет политического значения, и выразил уверенность, что речь в данном случае идет об объекте стратегического характера, который призван усилить давление на Украину и зависимость самой ФРГ.

"В качестве главы Минэкономики Хабеку также будет подотчетно Федеральное сетевое агентство, недавно приостановившее процесс утверждения. На самом деле это всего лишь 54 из 1240 километров трубопровода – участка, который проходит через территориальные воды Германии. Он подчиняются немецкому и европейскому законодательству. Орган требует, чтобы этот участок управлялся независимо  компанией из Германии, а не из Швейцарии, где базируется консорциум операторов", – говорится в публикации Süddeutsche Zeitung.

Немецкие медиа утверждают, что Хабек займет руководящий пост в минэкономики и будет назначен вице-канцлером. Анналена Бербок, его соратница, займет должность министра иностранных дел. А глава фракции СвДП Кристиан Линднер станет министром финансов.

Новый состав немецкого федерального правительства уже выдвинул условие, на которых готов отказаться от санкционных мер в отношении Российской Федерации. Берлин требует выполнить Минские соглашения – неоднозначная формулировка с соответствующим посылом уже фигурирует в коалиционном договоре, который заключен между "зелеными", либералами и демократами.

Источник: Süddeutsche Zeitung ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость331227
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Значит немцы с французами также являются сторонами конфликта,ведь они Киев поддерживают, и на всех документах стоит их подпись! Доведут их хохлы до белого каленья, репараций уже требуют, уже и признали что немцы были виновны в голодоморе! Как сказала Алиса:-Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее!
Гость331902
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Генерал Мороз вставит мозги немчуре, а то они совсем на побегушках у пиндосов бегают.
Гость332794
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Бюргера, бусами - стекляшками от бабуинов не проведешь.
Гость332464
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Требовать от России вы ничего не можете, не ваше это дело немчики, а вот яйца свои заморозить все шансы имеете, флаг вам в руки. Пусть немецкий бюргер когда подморозит сам отворачивает голову таким министрам, сделает это он с удовольствием.
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