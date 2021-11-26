Для Незалежной подготовили лазейку, вписав изменения в Устав организации

Киев предпринимает "добросовестные усилия" для урегулирования задолженности перед Москвой. К таким выводам пришли эксперты МВФ, одобрившие выделение Украине очередного транша в размере 700 млн долларов.

О возобновлении Фондом программы кредитования Незалежной стало известно на этой неделе. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, в Вашингтоне, таким образом, оценили проводимые в стране реформы. Многих экспертов удивило такое решение финансовой организации, поскольку по Уставу МФВ кредитование невозможно, если у страны имеется непогашенная задолженность. Однако в Фонде открыли лазейку для Незалежной.

Киев должен был вернуть Москве 3 млрд долларов до конца 2015 года. Но сначала новые власти отказались считать это своим долгом, так как соглашение было подписано при экс-президенте Викторе Януковиче. А когда МВФ признал задолженность государственной, на Украине предложили свои условия по реструктуризации: обменять старые евробонды на новые с переносом срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20%, пишет РБК.

Москву эти условия не устроили, но этого хватило МВФ, который взял и внес изменения в свой устав. Теперь кредит можно выделять стране, которая, имея просроченную задолженность, предпринимает усилия для ее погашения, а кредитор не идет на компромисс. В случае с Украиной для Фонда оказалось достаточным, что она не снимает этот вопрос с повестки дня.

"Украинские власти продолжают взаимодействовать с Германией, которая в прошлом выступала как посредник в этом вопросе",

– поясняется в докладе МВФ.

При этом ситуация возникла тупиковая. Россия настаивает на возвращении всей суммы, которую она вложила в украинские государственные облигации. Но украинские власти, договариваясь ранее с частными кредиторами о выплате им долга в урезанном виде, обещали, что и Москве не вернут все 3 миллиарда. Поэтому, если теперь Незалежная вдруг согласится на выплату РФ суммы полностью, ей грозят многочисленные судебные иски со стороны других кредиторов.

Ранее власти Украины обвинили Россию в намеренном подрыве украинской экономики.