Иностранные эксперты верят в валюту РФ, несмотря на ее значительное падение в последние дни

Сейчас российский рубль выглядит довольно слабым, но в 2022 году все может измениться. К такому мнению пришел директор по инвестициям авторитетной датской финансовой организации Saxo Bank Стин Якобсен.

По его оценке, российский регулятор предпринимает "грамотные" усилия для стабилизации экономики и курса национальной валюты. В частности, он похвалил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за "прагматичный подход" к вопросу ключевой ставки.

Учитывая рост мировых цен на нефть, газ и сырье в целом, России предвещают повышение ВВП. Запуск "Северного потока-2" также пойдет на пользу рублю – это станет заметно, как только немецкий регулятор завершит процедуру сертификации газопровода.

"Когда этот вопрос будет решен положительно, рубль сможет укрепиться до уровней 69 – 70 за доллар",

– заявил Якобсен. По его прогнозу, такое повышение курса рубля произойдет в 2022 году.

Впрочем, не все эксперты финансового рынка настроены столь оптимистично. Так, по мнению Николая Переславского из CMS Institute, геополитические риски, негативно сказывающиеся на курсе рубля, никуда не делись, а цены на нефть могут рухнуть в любой момент, передает издание "Эксперт".

В пятницу, 26 ноября, на Мосбирже по данным на 10.40 курс доллара составлял 75,43 рубля, курс евро 84,74 рубля. Причем с утра российская валюта уже потеряла несколько десятков пунктов.

Ранее долгосрочный прогноз по рублю улучшили эксперты Росбанка.