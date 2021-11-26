На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году

На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иностранные эксперты верят в валюту РФ, несмотря на ее значительное падение в последние дни

Сейчас российский рубль выглядит довольно слабым, но в 2022 году все может измениться. К такому мнению пришел директор по инвестициям авторитетной датской финансовой организации Saxo Bank Стин Якобсен.

По его оценке, российский регулятор предпринимает "грамотные" усилия для стабилизации экономики и курса национальной валюты. В частности, он похвалил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за "прагматичный подход" к вопросу ключевой ставки.

Учитывая рост мировых цен на нефть, газ и сырье в целом, России предвещают повышение ВВП. Запуск "Северного потока-2" также пойдет на пользу рублю – это станет заметно, как только немецкий регулятор завершит процедуру сертификации газопровода.

"Когда этот вопрос будет решен положительно, рубль сможет укрепиться до уровней 69 – 70 за доллар",

– заявил Якобсен. По его прогнозу, такое повышение курса рубля произойдет в 2022 году.

Впрочем, не все эксперты финансового рынка настроены столь оптимистично. Так, по мнению Николая Переславского из CMS Institute, геополитические риски, негативно сказывающиеся на курсе рубля, никуда не делись, а цены на нефть могут рухнуть в любой момент, передает издание "Эксперт".

В пятницу, 26 ноября, на Мосбирже по данным на 10.40 курс доллара составлял 75,43 рубля, курс евро 84,74 рубля. Причем с утра российская валюта уже потеряла несколько десятков пунктов.

Ранее долгосрочный прогноз по рублю улучшили эксперты Росбанка.

Источник: Эксперт ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость332416
Пожаловаться Ответить
До 170 точнее. рубль это не валюта. рубль это гоуно собачье
1
новости партнеров

Власти Молдавии заподозрили в тайном сговоре с "Газпромом"

Выделение денег из госбюджета Республики на погашение текущего долга вызвало сомнения у ряда депутатов

Байден ради Путина изменил свою позицию по Китаю - Baijiahao

Лидеры России и США могут встретиться во время Олимпиады

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей