Новый газовый контракт Сербии и России сочли "очень серьезным вопросом" для Санду

Новый газовый контракт Сербии и России сочли "очень серьезным вопросом" для Санду
Майя Санду. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В Кишиневе высоко оценили действия "Газпрома" по выбиванию долга за поставки топлива и умение Белграда договариваться с Москвой

Президент Молдавии Майя Санду должна ответить согражданам на весьма острый вопрос, а именно, почему Белград смог подписать с Москвой гораздо более выгодный контракт на поставки газа, чем Кишинев. С таким требованием с лидеру нации выступил молдавский политик и эксперт Дмитрий Чубашенко на своей странице в "Фейсбук".

По его мнению, российский концерн "Газпром" на этой неделе провел "показательный сеанс коучинга с проевропейским правительством" Санду. Эксперт высоко оценил действия нашего монополиста по законному выбиванию текущего долга в размере около $75 млн. с "Молдовагаза" и Кишинева.

Комментируя ситуацию с оперативным решением властей Республики вопроса погашения задолженности, Чубашенко выразил искреннее недоумение тому, почему же Молдавия получает сырье из России по $450 за тыс. куб, а Сербия – по $270.

"Может быть, попросить "Газпром", чтобы они не прекращали свой коучинг в отношении Санду и ее правительства... Ведь "Газпром", в отличие от "желтой" кишиневской власти, интегрирован в Европу не в режиме "бла-бла-бла", а давно и по-настоящему", – подчеркнул политик.

Напомним, накануне в Москве состоялась встреча президентов РФ И Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. После переговоров белградский гость сообщил, что Москва предоставит Республике "исключительные условия" по цене на голубое топливо. На ближайшие полгода контракт предусматривает поставки газа по прежней стоимости – $270 за тыс куб. Между тем биржевая стоимость сырья в Европе сейчас составляет $1101 за тысячу кубов.

По словам Вучича, глава энергетического гиганта "Сербиягаз" Душан Баятович, узнав о решении Путина, от радости буквально скакал по отелю.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332416
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Да что такое - опять русофобия. точнее - бандитофобия. Ну не любят в молдавии российскую гопню, которая всех уже
затрахала своим газом. Правильно делают
М
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просто удивительно сравнивать руссофобов из молдавии и близкой нам сербии
вы,цыганята благодаря иудеям из газпрома и так легко отделались перед россией
вам вобще не нужно было продавать газ пока не вернете основной долг по газу
вы ни чем не уперлись для россии,есть вы или нет
хоть все там перемерзните
Гость331877
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Гость333495
А Сербия не деньгами рассчитывается. А лояльным отношением.
Например, дала согласие на строительство атомной станции, которая Сербии не нужна. Но будет кормить энергией все страны в округе. Хороший такой хаб, назло чехам.
"Кормить" - это вряд ли... А вот продавать именно так. Очень мудрое решение. Построить АЭС в Европе, не на своей, но абсолютно лояльной территории. Экономически и политически верное решение. А Украина и Чехия выбрали достаточно странный путь. Но их путь - это их выбор!
Гость332797
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Гость331877
А какой у Сербии долг перед Газпромом?
При такой цене на газ , ни какого долга быть не может. Всегда есть возможность продать Европейским соседям. Чем раньше и занималась Украина.
Гость331994
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Ласковое дитятко двух маток сосёт, а бодливую корову на бойню отправляют !
Гость333495
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Гость331877
А какой у Сербии долг перед Газпромом?
А Сербия не деньгами рассчитывается. А лояльным отношением.
Например, дала согласие на строительство атомной станции, которая Сербии не нужна. Но будет кормить энергией все страны в округе. Хороший такой хаб, назло чехам.
Гость331877
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А какой у Сербии долг перед Газпромом?
Гость у Влада
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Представляю как ЕС <цензура> узнав о цене газа для Сербии скачут в своих кабинетах.
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