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Президент Молдавии Майя Санду должна ответить согражданам на весьма острый вопрос, а именно, почему Белград смог подписать с Москвой гораздо более выгодный контракт на поставки газа, чем Кишинев. С таким требованием с лидеру нации выступил молдавский политик и эксперт Дмитрий Чубашенко на своей странице в "Фейсбук".
По его мнению, российский концерн "Газпром" на этой неделе провел "показательный сеанс коучинга с проевропейским правительством" Санду. Эксперт высоко оценил действия нашего монополиста по законному выбиванию текущего долга в размере около $75 млн. с "Молдовагаза" и Кишинева.
Комментируя ситуацию с оперативным решением властей Республики вопроса погашения задолженности, Чубашенко выразил искреннее недоумение тому, почему же Молдавия получает сырье из России по $450 за тыс. куб, а Сербия – по $270.
"Может быть, попросить "Газпром", чтобы они не прекращали свой коучинг в отношении Санду и ее правительства... Ведь "Газпром", в отличие от "желтой" кишиневской власти, интегрирован в Европу не в режиме "бла-бла-бла", а давно и по-настоящему", – подчеркнул политик.
Напомним, накануне в Москве состоялась встреча президентов РФ И Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. После переговоров белградский гость сообщил, что Москва предоставит Республике "исключительные условия" по цене на голубое топливо. На ближайшие полгода контракт предусматривает поставки газа по прежней стоимости – $270 за тыс куб. Между тем биржевая стоимость сырья в Европе сейчас составляет $1101 за тысячу кубов.
По словам Вучича, глава энергетического гиганта "Сербиягаз" Душан Баятович, узнав о решении Путина, от радости буквально скакал по отелю.
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затрахала своим газом. Правильно делают
вы,цыганята благодаря иудеям из газпрома и так легко отделались перед россией
вам вобще не нужно было продавать газ пока не вернете основной долг по газу
вы ни чем не уперлись для россии,есть вы или нет
хоть все там перемерзните
Например, дала согласие на строительство атомной станции, которая Сербии не нужна. Но будет кормить энергией все страны в округе. Хороший такой хаб, назло чехам.