В Кишиневе высоко оценили действия "Газпрома" по выбиванию долга за поставки топлива и умение Белграда договариваться с Москвой

Президент Молдавии Майя Санду должна ответить согражданам на весьма острый вопрос, а именно, почему Белград смог подписать с Москвой гораздо более выгодный контракт на поставки газа, чем Кишинев. С таким требованием с лидеру нации выступил молдавский политик и эксперт Дмитрий Чубашенко на своей странице в "Фейсбук".

По его мнению, российский концерн "Газпром" на этой неделе провел "показательный сеанс коучинга с проевропейским правительством" Санду. Эксперт высоко оценил действия нашего монополиста по законному выбиванию текущего долга в размере около $75 млн. с "Молдовагаза" и Кишинева.

Комментируя ситуацию с оперативным решением властей Республики вопроса погашения задолженности, Чубашенко выразил искреннее недоумение тому, почему же Молдавия получает сырье из России по $450 за тыс. куб, а Сербия – по $270.

"Может быть, попросить "Газпром", чтобы они не прекращали свой коучинг в отношении Санду и ее правительства... Ведь "Газпром", в отличие от "желтой" кишиневской власти, интегрирован в Европу не в режиме "бла-бла-бла", а давно и по-настоящему", – подчеркнул политик.

Напомним, накануне в Москве состоялась встреча президентов РФ И Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. После переговоров белградский гость сообщил, что Москва предоставит Республике "исключительные условия" по цене на голубое топливо. На ближайшие полгода контракт предусматривает поставки газа по прежней стоимости – $270 за тыс куб. Между тем биржевая стоимость сырья в Европе сейчас составляет $1101 за тысячу кубов.

По словам Вучича, глава энергетического гиганта "Сербиягаз" Душан Баятович, узнав о решении Путина, от радости буквально скакал по отелю.