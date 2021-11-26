Молдавия выплатила долг "Газпрому" по новому контракту

Кишенев перечислил российской компании 74 миллиона долларов

Молдавия выплатила России долг за текущие поставки газа. 

Как сообщает РИА "Новости", "АО "Молдовагаз" перевел "Газпрому" 74 миллиона долларов за газ, который поступил в страну в октябре и первой половине ноября 2021 года. 

Напомним, что в начале текущей недели российская компания поставила Молдавии ультиматум. Кишенев должен был погасить долг, иначе "Газпром" прекратил бы поставку топлива в течение 48 часов.

Позже Молдавия попросила отложить срок на два дня. Российская сторона проявила "добрую волю" и пошла на уступки республике. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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