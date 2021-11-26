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Молдавия выплатила России долг за текущие поставки газа.
Как сообщает РИА "Новости", "АО "Молдовагаз" перевел "Газпрому" 74 миллиона долларов за газ, который поступил в страну в октябре и первой половине ноября 2021 года.
Напомним, что в начале текущей недели российская компания поставила Молдавии ультиматум. Кишенев должен был погасить долг, иначе "Газпром" прекратил бы поставку топлива в течение 48 часов.
Позже Молдавия попросила отложить срок на два дня. Российская сторона проявила "добрую волю" и пошла на уступки республике.
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