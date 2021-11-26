Кишенев перечислил российской компании 74 миллиона долларов

Молдавия выплатила России долг за текущие поставки газа.

Как сообщает РИА "Новости", "АО "Молдовагаз" перевел "Газпрому" 74 миллиона долларов за газ, который поступил в страну в октябре и первой половине ноября 2021 года.

Напомним, что в начале текущей недели российская компания поставила Молдавии ультиматум. Кишенев должен был погасить долг, иначе "Газпром" прекратил бы поставку топлива в течение 48 часов.

Позже Молдавия попросила отложить срок на два дня. Российская сторона проявила "добрую волю" и пошла на уступки республике.