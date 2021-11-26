Экономист дал прогноз на курс рубля в преддверии Нового года

Национальная валюта в декабре немного укрепится

Перед Новым годом курс рубля будет варьироваться между 73 и 74 с небольшим за доллар. Национальная валюта в декабре несколько укрепится. С таким прогнозом выступил доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Чирков.

Он отметил, что в последний месяц года в России в преддверии новогодних праздников рубль традиционно дешевел, однако в 2021-ом ситуация будет обратной, т.к. серьезное снижение уже произошло.

"Наоборот, будет определенное укрепление российской национальной валюты. К Новому году курс может быть 73 с чем-то или 74 с чем-то рубля за доллар. То есть около 75, но в сторону укрепления", – сказал "Радио 1" экономист.

Ранее в пятницу на Московской бирже Центробанк РФ повысил курс доллара на 27-29 ноября до 75,59 рубля.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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