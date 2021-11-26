Российская компания обеспокоена состоянием энергетической сферы в республике

В "Газпроме" подтвердили информацию о том, что Молдавия погасила свой долг за текущие поставки в размере $74 млн. Однако российская компания не исключает, что в будущем ситуация с неплатежами может повториться.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов указал на то, что на сегодняшний день у Кишинева есть большие проблемы с энергетикой.

"Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы",

– отметили в "Газпроме".

Куприянов также выразил надежду, что власти Молдавии предпримут меры, которые поспособствуют нормализации положения и обеспечат выполнение контрактных обязательств перед российской компанией без перебоев и в полном объеме.

Представитель монополиста также напомнил, что "Газпром" мог прекратить поставки голубого топлива, однако проявила "добрую волю", о которой просил Кишинев.

Напомним, что в начале недели концерн поставил Молдавии ультиматум: либо выплата долга, либо прекращение поставок в течение 48 часов. Власти республики попросили "Газпром" об отсрочке, пообещав рассчитаться с долгами до 26 ноября. Деньги в размере 74 млн рублей пришлось брать из государственной казны, потому что у "Молдовагаза" нужной суммы не нашлось.