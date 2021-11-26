В 2022 году ведомство предусматривает увеличение производства "лампочки Ильича" на 2,5%

На Украину уголь поставляется ритмично, отечественные ТЭС снабжены необходимым ресурсом для балансировки энергосистемы. В наступающем году планируется увеличить производство "лампочки Ильича" на 2,5%. Об этом сообщается на сайте Минэнерго страны.

Отмечается, что ведомство утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год.

"Тепловая генерация снабжена необходимым энергоресурсом для балансировки энергосистемы", – утверждается в пресс-релизе.

А первый замминистра энергетики Юрий Власенко и вовсе нашел нужное и позитивное слово, чтобы объяснить ситуацию с поставками черного золота.

"Уголь поставляется ритмично. Объем поставки в течение ноября должен составить около 1,8 млн тонн угля, из которых более 1,5 млн тонн – уголь собственной добычи, а около 300 тыс тонн – импортированный", – заявил пан Власенко.

По данным министерства, 52% электроэнергии в стране должна произвести атомная генерация – около 84 млрд кВтч. В январе-феврале 2022-го нагрузка на АЭС возрастет почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом текущего года. На сегодняшний день из 15 атомных энергоблоков работают 13 с нагрузкой около 12 тыс МВт.

На этой неделе в ряде регионов Украины начались веерные отключения электроэнергии из-за острого дефицита энергоносителей. При этом постмайданные деятели с чуть ли не триумфом рапортуют о прибытии угля из США.

Ранее в пятницу, 26 ноября, президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сделал весьма странное заявление. Он сказал, что не видит альтернатив белорусской электроэнергии, если соборная столкнется с ее дальнейшей нехваткой. Однако несколькими днями до этого правительство страны запретило на два года закупать "лампочку Ильича" у Москвы и Минска.

