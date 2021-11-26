Турция может надавить на "Газпром" для снижения цены на газ

Турция может надавить на "Газпром" для снижения цены на газ
Фото: Ministry of Energy Russia / Twitter.com / www.globallookpress.com
Но внушительные льготы Анкаре вряд ли предоставят

Сейчас Турция импортирует российский газ едва ли не на самых выходных условиях. Однако пример Сербии и Молдавии может заставить власти республики задуматься о том, чтобы попросить еще больших привилегий у "Газпрома". 

В конце текущего года у российского концерна заканчивается ряд соглашений с Турцией. В Министерстве энергетики уже указали на то, что объем поставок российского газа нужно будет увеличить. Новые договоренности планируется подписать не позднее конца 2021 года. 

И, как предполагают эксперты, Анкара обязательно заведет разговор о скидках и льготах. Идеальным для республики станет "сербский" вариант – 270 долларов за тысячу кубометров. Но несмотря на наличие рычагов давления, повторение этого сценария маловероятно. 

Турция может надавить на Россию, указав на еще двух поставщиков голубого топлива – Иран и Азербайджан. Но нужно понимать, что на сегодняшний день на рынке не достает свободных объемов, поэтому вряд ли Баку и Тегеран протянут Анкаре руку помощи. 

"Все, что можно было выторговать у "Газпрома", Турция уже выторговала", 

– подчеркнул эксперт Александр Фролов в разговоре с "Газетой.Ru", добавив, что в лучшем случае российская сторона согласится предоставить скидку в размере 5%. 

Так или иначе, эксперты прогнозируют, что рост поставок топлива продолжится в течение следующих пяти лет. Только в 2022 году потребление Турцией российского газа может возрасти до 30 млрд кубов. 

Ранее СМИ писали о том, что сотрудничество Турции с "Росатомом" может серьезно ударить "Газпрому". 

Источник: "Газета.Ru" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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