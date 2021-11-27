Европе предложили отказаться от антироссийских санкций ради своей энергобезопасности

Европе предложили отказаться от антироссийских санкций ради своей энергобезопасности
Фото: www.pixabay.com
Рестрикции бьют по самим европейским государствам

Большинство западных стран ни в какую не хотят отказываться от антироссийской риторики. При этом они во многом нуждаются в нашей стране. Те же энергетические ресурсы нужны Европе для обеспечения нормальной жизни. Западный аналитик Маркет Лайн считает, что ЕС пора пойти на уступки ради собственной энергетической безопасности.

Эксперт справедливо отметил, что европейские страны очень страдают из-за скачков стоимости на тот же газ. Раньше европейцы спокойно работали с российским энергетическим гигантом "Газпром" на основании долгосрочных соглашений и были защищены от таких взлетов цен на топливо. Однако в попытках ущемить Россию они перешли на спотовые контракты, от которых в конце концов пострадали сами.

Специалист призывает западных политиков взяться за голову и обеспечить своим странам нормальные условия покупки энергоресурсов. Лайн убежден, что Европе давно пора снизить санкционное давление на Россию или вовсе отказаться от рестрикций с тем, чтобы получить от нее некоторые энергетические бонусы.

Такое решение полностью отвечает интересам европейских государств и было бы взаимовыгодным для обеих сторон.

Впрочем, политики-русофобы вряд ли прислушаются к голосу разума. Например, буквально недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий вместе с приятелями из Великобритании задумал новые санкции против нашей страны.

Источник: Оffshore-technology ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость334387
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Да кто такой этот Лайн? Не слышала ничего.А название статьи громкое: " Европе предложили.." Кто? Не смешите мои тапки, как говорят в таких случаях.
Гость332397
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Пора уже и пугануть Европу ,чтоб привести в чувства их неадекватных правителей,откдючить грязный недемократический газ на пару -тройку дней и предупредить,раз им он не нужен пойде весь объем в Азию,китай и т.п. Приползут на коленях и снимут все надуманные санкции Сколькл можно Великой державе терпеть от разных шавок.
Страшно аж жуть! В захолустных и дремучих мрачных геевских лесах. Всяка нечисть бродит тучей на кацапов сеет страх. Если есть там соловьи, то пищальники, если есть там и народ, то страдальники. На рассейских, блин, болотах там кикиморы живут, защекочут до икоты и на дно уволокут. Кацабляндия так по лесу и шастает и ямалский газ ворует, заграбастывает. Там чудеса, там леший бродит, кацапчик на ветвях сидит. Рассея там на на курвей ножке стоит без окон и дверей. И Байден сверху там глядит и страшным болтоном грозит. А Путин в бункере сидит и блин, на болтон все глядит. Ну куды переть горемычной развалюхе Расеюшке с ее дерьмовым ВВП. годовым и говенным бюджетом против США, Евросоюза и Китая. Вот и бегают они горемычные вокруг заборов Европы и Украины. То там бзднут, то в другом месте сернут и убегают как трусливые шакалы.
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hi! Вот какая должна быть цена газа, чтобы Россия за 10 лет из задрыпанного 66-<цензура> места по ВВП на душу населения, между Зимбабве и Гондурасом, вошла бы в первую десятку стран?
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