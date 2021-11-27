Рестрикции бьют по самим европейским государствам

Большинство западных стран ни в какую не хотят отказываться от антироссийской риторики. При этом они во многом нуждаются в нашей стране. Те же энергетические ресурсы нужны Европе для обеспечения нормальной жизни. Западный аналитик Маркет Лайн считает, что ЕС пора пойти на уступки ради собственной энергетической безопасности.



Эксперт справедливо отметил, что европейские страны очень страдают из-за скачков стоимости на тот же газ. Раньше европейцы спокойно работали с российским энергетическим гигантом "Газпром" на основании долгосрочных соглашений и были защищены от таких взлетов цен на топливо. Однако в попытках ущемить Россию они перешли на спотовые контракты, от которых в конце концов пострадали сами.

Специалист призывает западных политиков взяться за голову и обеспечить своим странам нормальные условия покупки энергоресурсов. Лайн убежден, что Европе давно пора снизить санкционное давление на Россию или вовсе отказаться от рестрикций с тем, чтобы получить от нее некоторые энергетические бонусы.

Такое решение полностью отвечает интересам европейских государств и было бы взаимовыгодным для обеих сторон.

Впрочем, политики-русофобы вряд ли прислушаются к голосу разума. Например, буквально недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий вместе с приятелями из Великобритании задумал новые санкции против нашей страны.