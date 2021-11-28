Ситуация на Украине и новый штамм коронавируса подорвет российскую валюту

Эксперты спрогнозировали, каким будет курс рубля к концу 2021 года. Происходящая ситуация на рынке напоминает кризис, который был весной прошлого года. Тогда доллар стоил более 80 рублей. Однако в этот раз ситуация может быть хуже.

Во-первых, уже сейчас российская валюта просела. Виной тому новый штамм коронавируса, который выявили в ЮАР, и высвобождение стратегических нефтяных запасов США. Тут же рубль подскочил почти до 76 рублей – рекордная отметка с апреля.

Экономисты прогнозируют, что в декабре деревянный будет стоит около 78-79 рублей. И это в лучшем случае.

"Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику",

– добавила Татьяна Куликова, предположив, что доллар может перевалить за 80+.

В худшем случае рубль может рухнуть и выше 100 рублей. Здесь повлияет ситуация на российско-украинской границе. Учитывая прогнозы американцев, которые не исключают военное вторжение Москвы в Незалежную, курс валют может стать антирекордным.

"Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше. При худшем раскладе российская валюта вполне может рухнуть и выше 100 рублей",

– предполагает Василий Солодков.

Ранее эксперт назвал условие скорой девальвации рубля.