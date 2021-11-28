Доллар по 100: рубль может рухнуть к концу года

Доллар по 100: рубль может рухнуть к концу года
Фото: pixabay.com
Ситуация на Украине и новый штамм коронавируса подорвет российскую валюту

Эксперты спрогнозировали, каким будет курс рубля к концу 2021 года. Происходящая ситуация на рынке напоминает кризис, который был весной прошлого года. Тогда доллар стоил более 80 рублей. Однако в этот раз ситуация может быть хуже. 

Во-первых, уже сейчас российская валюта просела. Виной тому новый штамм коронавируса, который выявили в ЮАР, и высвобождение стратегических нефтяных запасов США. Тут же рубль подскочил почти до 76 рублей – рекордная отметка с апреля. 

Экономисты прогнозируют, что в декабре деревянный будет стоит около 78-79 рублей. И это в лучшем случае. 

"Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику", 

– добавила Татьяна Куликова, предположив, что доллар может перевалить за 80+. 

В худшем случае рубль может рухнуть и выше 100 рублей. Здесь повлияет ситуация на российско-украинской границе. Учитывая прогнозы американцев, которые не исключают военное вторжение Москвы в Незалежную, курс валют может стать антирекордным. 

"Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше. При худшем раскладе российская валюта вполне может рухнуть и выше 100 рублей", 

– предполагает Василий Солодков. 

Ранее эксперт назвал условие скорой девальвации рубля. 

Источник: "Газета.Ru" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Боцман
Пожаловаться Ответить
Да нет,это приближение кометы Леонардо виновато или противостояние Юпитера и Сатурна.
Гость332794
Пожаловаться Ответить
Как Наебулина скажет, так и будет
игорь
Пожаловаться Ответить
все валюты стоят один к одному
все остальное надуманное для быдла
Шаман
Пожаловаться Ответить
А как же стабильность? Неделю назад обещали, что рубль укрепится и будет снова 70 руб за бакс!
А теперь что же получается, жуткая инфляция в США в 5% и стабильная наша в 50% приведут к падению рубля?
1
новости партнеров

В Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите газа через Украину

России нужно будет оплатить штраф

Москва прибегла к плану Б: Лукашенко потерпел крах в ситуации с мигрантами

Батька не знает, что ему делать дальше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей