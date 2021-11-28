Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
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Эксперты спрогнозировали, каким будет курс рубля к концу 2021 года. Происходящая ситуация на рынке напоминает кризис, который был весной прошлого года. Тогда доллар стоил более 80 рублей. Однако в этот раз ситуация может быть хуже.
Во-первых, уже сейчас российская валюта просела. Виной тому новый штамм коронавируса, который выявили в ЮАР, и высвобождение стратегических нефтяных запасов США. Тут же рубль подскочил почти до 76 рублей – рекордная отметка с апреля.
Экономисты прогнозируют, что в декабре деревянный будет стоит около 78-79 рублей. И это в лучшем случае.
"Массовые локдауны, связанные с новым коронавирусным штаммом, неизбежно опрокинут рубль. При таком сценарии велик риск общемировой рецессии, которая затронет и российскую экономику",
– добавила Татьяна Куликова, предположив, что доллар может перевалить за 80+.
В худшем случае рубль может рухнуть и выше 100 рублей. Здесь повлияет ситуация на российско-украинской границе. Учитывая прогнозы американцев, которые не исключают военное вторжение Москвы в Незалежную, курс валют может стать антирекордным.
"Если в Донецке снова полыхнет, мы увидим курс доллара на уровне 90 рублей и выше. При худшем раскладе российская валюта вполне может рухнуть и выше 100 рублей",
– предполагает Василий Солодков.
Ранее эксперт назвал условие скорой девальвации рубля.
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А теперь что же получается, жуткая инфляция в США в 5% и стабильная наша в 50% приведут к падению рубля?