Немцы экстренно ищут способ сохранить лицо в ситуации с "Северным потоком-2"

Немцы экстренно ищут способ сохранить лицо в ситуации с "Северным потоком-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa
Запуск трубопровода без сертификации будет выгоден только Берлину

Германия нашла лазейку, которая позволит запустить "Северный поток-2" без сертификации. Однако российские эксперты предполагают, что такой сценарий будет выгоден только для самих немцев. 

Ринат Хасанов объяснил РИА ФАН, что запуск магистрали без получения нужных документов нужен Германии потому, что уже сейчас власти республики понимают, что без газа будет сложновато пережить предстоящую зиму. 

"Поэтому немцы ищут варианты сохранить лицо, мол, они не прогнулись и Украину Путину "не сдают", 

– добавил Хасанов. 

Именно из-за этого и появилась идея выплатить штраф в размере около миллиона долларов. Но в масштабах того, сколько стороны получат от запуска газопровода, это незначительная сумма, считает эксперт. 

Напомним, что ранее немецкие журналисты нашли способ, который позволит ввести "Северный поток-2" раньше времени. Авторы издания Handelsblatt напомнили о проектах NEL и EGL 401, которые начали свою работу до получения разрешения от регулятора.

Тем более, считают немецкие аналитики, для "Газпрома" этот предложение тоже может быть выгодно. Скорый запуск трубопровода позволит российской компании не тратить большие средства на транзит голубого топлива через украинскую ГТС. Остается дождаться решения концерна. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите газа через Украину

России нужно будет оплатить штраф

Москва прибегла к плану Б: Лукашенко потерпел крах в ситуации с мигрантами

Батька не знает, что ему делать дальше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей