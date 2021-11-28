Запуск трубопровода без сертификации будет выгоден только Берлину

Германия нашла лазейку, которая позволит запустить "Северный поток-2" без сертификации. Однако российские эксперты предполагают, что такой сценарий будет выгоден только для самих немцев.

Ринат Хасанов объяснил РИА ФАН, что запуск магистрали без получения нужных документов нужен Германии потому, что уже сейчас власти республики понимают, что без газа будет сложновато пережить предстоящую зиму.

"Поэтому немцы ищут варианты сохранить лицо, мол, они не прогнулись и Украину Путину "не сдают",

– добавил Хасанов.

Именно из-за этого и появилась идея выплатить штраф в размере около миллиона долларов. Но в масштабах того, сколько стороны получат от запуска газопровода, это незначительная сумма, считает эксперт.

Напомним, что ранее немецкие журналисты нашли способ, который позволит ввести "Северный поток-2" раньше времени. Авторы издания Handelsblatt напомнили о проектах NEL и EGL 401, которые начали свою работу до получения разрешения от регулятора.

Тем более, считают немецкие аналитики, для "Газпрома" этот предложение тоже может быть выгодно. Скорый запуск трубопровода позволит российской компании не тратить большие средства на транзит голубого топлива через украинскую ГТС. Остается дождаться решения концерна.